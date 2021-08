Gần 100 ngày chiến đấu với COVID-19, bệnh nhân 6046 thoát khỏi lưỡi hái tử thần

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Bệnh nhân 6046 tên là N.T.L., 61 tuổi, sống ở Bắc Ninh được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngày 25/5. Bệnh nhân được điều trị trị tại tuyến cơ sở. Tuy nhiên, do biểu hiện suy hô hấp tăng dần, không đáp ứng với thở oxy kính, bệnh nhân được chuyển viện cấp cứu đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng suy hô hấp nặng, khó thở, nhịp thở nhanh, được chuyển thở oxy lưu lượng cao HFNC. Tuy nhiên, sau thở HFNC bệnh nhân không đáp ứng.

Đến ngày 2/6, bệnh nhân rơi vào tình trạng suy hô hấp tiến triển rất nặng với nhịp thở 45 lần/phút; SPO2 65%. Ngay lập tức, các bác sĩ đã đặt ống nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy. Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU), được duy trì an thần, giãn cơ, thở máy thông số tối ưu trong ARDS. Các bác sĩ đã can thiệp hồi sức tích cực cho bệnh nhân, đặt đường theo dõi huyết động liên tục và lọc máu hấp phụ độc tố Cytokine.

Sau 6 ngày điều trị ở Khoa ICU, mặc dù đã được các bác sĩ can thiệp chăm sóc tích cực, thở máy tối ưu kết hợp lọc máu hấp phụ độc tố liên tiếp 4 lần nhưng bệnh nhân có tiến triển xấu, chỉ số chức năng phổi giảm (P/F từ 149 xuống 78), phải sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp, chỉ số nhiễm trùng tăng, độ bão hòa oxy máu dưới 90%. Vì thế, các bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân thiệp ECMO để đảm bảo trao đổi oxy máu.

Sau can thiệp, bệnh nhân được theo dõi đánh giá sát sao hàng ngày, kết hợp các biện pháp điều trị, truyền máu và chế phẩm máu, điều trị bội nhiễm nuôi dưỡng tĩnh mạch với chăm sóc tích cực toàn diện. Trong quá trình phải can thiệp tích cực, bệnh nhân luôn trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng, độ bão hòa oxy máu thường xuyên thấp dưới 90% dù duy trì song song ECMO, thở máy, lọc máu hấp phụ độc tố. Bệnh nhân đã được duy trì ECMO trong suốt 38 ngày.

Ngày 15/7, bệnh nhân tiến triển tốt, chức năng phổi cải thiện, kết thúc ECMO thành công. Sau đó, bệnh nhân được cai máy thở và rút ống thành công, chuyển thở oxy kính, tiếp tục được chăm sóc dinh dưỡng, tập phục hồi chức năng tại giường.

Hôm nay, sau 74 ngày điều trị tại ICU hơn 2 tháng thở máy và 15 lần lọc máu liên tục cùng 38 ngày can thiệp ECMO, bệnh nhân 6046 đã hồi phục, được xuất viện về theo dõi tại nhà.

Đây là bệnh nhân thứ 39 hồi phục khỏi bệnh tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kể từ làn sóng dịch lần thứ 4. Hiện khoa Hồi sức tích cực đang điều trị cho 34 bệnh nhân nặng và nguy kịch, trong đó có 19 ca thở máy, 8 ca ECMO, còn lại là bệnh nhân thở oxy.