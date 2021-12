Đà Nẵng và FPT ký thoả thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025

Biên bản ghi nhớ được ký kết nhằm tạo điều kiện để UBND TP Đà Nẵng và Công ty CP FPT cùng phối hợp, huy động nguồn lực để hỗ trợ nhau nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, góp phần mang lại lợi ích chung cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng.

Biên bản ghi nhớ cũng là căn cứ pháp lý để các bên tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong các lĩnh vực hành chính công, kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng TP thông minh tại TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho biết, Đà Nẵng luôn chú trọng phát triển Đà Nẵng theo định hướng chính quyền số, kinh tế số và TP thông minh. “Với nội dung ký kết này, Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện tốt nhất để FPT cùng đồng hành với TP trong định hướng chuyển đổi số và xây dựng TP thông minh”- ông Chinh chia sẻ.

Theo nội dung ký kết, UBND TP Đà Nẵng và Công ty CP FPT sẽ phối hợp trong triển khai thực hiện chuyển đổi số trên hầu khắp các lĩnh vực của TP. Cụ thể, các bên sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành GD&ĐT, ngành TN&MT, ngành y tế, ngành NN&PT-NT,..; thí điểm vé xe buýt điện tử, giải pháp quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng BMS và giải pháp đo đếm lưu lượng phương tiện; hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu và ứng dụng ngành TN&MT; thí điểm triển khai nền tảng Khaothi.Online vào đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá ở một số trường THCS & THPT và thí điểm tập huấn kỹ năng giảng dạy STEM (tiêu chuẩn quốc tế) và giảng dạy Công nghệ 4.0 theo định hướng giáo dục tích hợp cho các cấp học; thí điểm Bệnh viện thông minh cho một Trung tâm Y tế cấp quận và nhân rộng sau khi đánh giá kết quả, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa ứng dụng Bệnh viện thông minh với Hệ thống chính quyền điện tử và về Kho dữ liệu dùng chung TP Đà Nẵng…

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng tặng hoa cho các bên trong buổi ký kết

UBND TP Đà Nẵng cho hay sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CP FPT tiến hành công tác khảo sát, phân tích hiện trạng nghiệp vụ của các ngành, cơ quan, đơn vị thuộc TP Đà Nẵng trong phạm vi các lĩnh vực hợp tác; phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần FPT trong triển khai thực hiện công việc cụ thể theo các nội dung hợp tác…

Về phía Công ty CP FPT, doanh nghiệp sẽ huy động, sử dụng nguồn lực tốt nhất, bao gồm nguồn lực tài chính và nhân lực, chuyên gia có kinh nghiệm để triển khai thực hiện các nội dung theo Biên bản ghi nhớ, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số trong các hoạt động của TP Đà Nẵng, đảm bảo an toàn, an ninh mạng và lợi ích, an ninh quốc gia; tư vấn, giới thiệu và triển khai cho UBND TP Đà Nẵng các công nghệ mới, thành tựu mới, phù hợp nhất để giải quyết một số “bài toán”, “điểm nghẽn” phát sinh của Đà Nẵng; hỗ trợ Đà Nẵng tiếp cận các doanh nghiệp, tổ chức khoa học có kinh nghiệm chuyên môn và kiến thức về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, xây dựng TP thông minh…

Cũng theo thoả thuận, Sở TT&TT TP Đà Nẵng là cơ quan đầu mối triển khai thực hiện các nội dung của biên bản ghi nhớ về phía TP Đà Nẵng và Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT là cơ quan đầu mối về phía Công ty CP FPT.

Nội dung hợp tác sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký kết đến hết ngày 31/12/2025 và trong vòng 3 tháng trước khi biên bản ghi nhớ hết hiệu lực, các bên sẽ tổ chức tổng kết kết quả thực hiện và bàn bạc để tiếp tục hoặc ngừng biên bản ghi nhớ.