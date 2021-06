Đà Nẵng: Thêm hàng loạt sai phạm tại chung cư Monarchy Block B

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng

Sáng nay, ngày 4/6, ông Hoàng Công Thanh – Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa cho biết, UBND quận Sơn Trà vừa có văn bản báo cáo UBND TP liên quan đến sai phạm tại dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy (Block B) do Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

UBND quận Sơn Trà chỉ ra một loạt các sai phạm của chủ đầu tư tại dự án. Thứ nhất, tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư không có chứng nhận đầu tư vì chủ đầu tư chưa thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước theo lĩnh vực liên quan.

Ông Hoàng Công Thanh cho biết, tính đến thời điểm hiện tại chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước liên quan đến dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy Block B. Cụ thể, theo văn bản của Sở Tài chính TP thì chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước số tiền gần 113 tỷ đồng (truy thu theo kết luận 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ).

Không những vậy, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh do điều chỉnh quy hoạch (bao gồm: điều chỉnh về quy hoạch làm thay đổi về hệ số, mật độ, chiều cao công trình nên phải xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) do điều chỉnh quy hoạch, thu nộp ngân sách theo quy định). Ngoài ra, chủ đầu tư còn chưa nộp phạt chậm nộp tiền sử dụng đất theo thời gian gia hạn liên quan đến Kết luận số 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Cũng theo UBND quận Sơn Trà, tính đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư vẫn đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh thiết kế hạng mục phòng cháy chữa cháy (PCCC), hạng mục nghiệm thu công trình vẫn chưa hoàn thành. Đặc biệt, về công tác đảm bảo an toàn trong thi công, UBND quận Sơn Trà đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư trong quá trình thi công.

Một trong những sai phạm nghiêm trọng tại dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy Block B được UBND quận Sơn Trà chỉ ra là chủ đầu tư đã bán căn hộ khi chưa đủ điều kiện.

Cụ thể, sản phẩm chưa đủ điều kiện hình thành trong tương lai nhưng chủ đầu tư đã ký hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy Block B. Hành vi này bị cơ quan chức năng Đà Nẵng xử phạt với mức phạt là 275 triệu đồng.

“Mặc dù chủ đầu tư đã chấp hành nộp phạt nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện các biện pháp khắc phục, hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo yêu cầu đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai”- ông Hoàng Công Thanh cho hay.

Cũng theo UBND quận Sơn Trà, trong khi chưa thực hiện các biện pháp khắc phục, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, thì chủ đầu tư đã bàn giao 124 căn hộ đưa dân vào ở. Hành vi của chủ đầu tư đã bị UBND TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt 285 triệu đồng và buộc hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy định hoặc cam kết; buộc bồi thường thiệt hại. Nhưng đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

Bất hợp tác, phớt lờ văn bản của chính quyền?

Đặc biệt, ngày 25/5, trong quá trình kiểm tra thực tế tại công trình Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy Block B, cơ quan chức năng quận đa phát hiện có 246 căn hộ đang có người ở (trong đó chính chủ mua ở là 73 hộ và 173 căn hộ cho thuê).

So với thời điểm tháng 2/2021 thì đã phát sinh thêm 122 căn hộ có người dân đang ở. Tiếp tục kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện đang có 315 người lưu trú tại khu chung cư này (trong đó có 111 người Việt Nam và 204 người nước ngoài). Số sổ tạm trú đã cấp trước thời điểm 2/2 là 45 sổ. Sau ngày 2/2 đến nay, Công an phường An Hải Tây chỉ tiếp nhận thông tin của người lưu trú và không cấp sổ tạm trú.

Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy (Block B)

Trước những sai phạm của chủ đầu tư và diễn biến của vụ việc, UBND quận Sơn Trà yêu cầu chủ đầu tư tuân thủ các quy định và văn bản của cơ quan chức năng có thẩm quyền, không được bàn giao thêm căn hộ, thông báo cho người dân sinh sống bên trong di dời ra ngoài,… Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện việc thông báo cho người dân đang ở bên trong tự di dời ra khỏi công trình và cung cấp chi tiết danh sách căn hộ Monarchy (Block B) đã bàn giao cho khách hàng cho UBDN quận.

“Không những vậy, trong công văn số 42/CV-NDN của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng gửi cho các cư dân tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy Block B , chủ đầu tư hoàn toàn không đề cập đến việc thông báo cho các hộ dân thực hiện việc tự di dời ra khỏi công trình. Như vậy, chủ đầu tư đã hoàn toàn phớt lờ các văn bản thông báo, chỉ đạo của UBND quận Sơn Trà và không có động thái khắc phục vi phạm”- ông Thanh nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, trong thời gian tới, UBND quận tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường quản lý lưu trú, an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực, có biện pháp ngăn chặn người dân vào ở tại công trình, tuyệt đối không để chủ đầu tư bàn giao thêm căn hộ và phát sinh nhân khẩu mới. Đồng thời, tiến hành xử lý theo thẩm quyền về vi phạm phát sinh của chủ đầu tư.

“UBND quận đã có văn bản đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở GTVT sớm triển khai việc cấm đỗ xe ngày chẵn, lẽ trên các tuyến đường khu vực xung quanh công trình để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc khu vực xung quanh. Bên cạnh đó là đề nghị Sở Xây dựng sớm có hướng dẫn về việc xử lý di dời người dân đang ở ra khỏi công trình để UBND quận có các biện pháp cụ thể giải quyết vấn đề này”- ông Thanh cho biết thêm.

Công trình Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy Block B được xây dựng tại lô đất 4 mặt tiền đường Trần Hưng Đạo - Trần Quang Diệu - An Trung 2 - An Trung 3, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Theo giấy phép xây dựng được cấp, cấp công trình rình là công tdân dụng cấp I, quy mô 34 tầng (1 tầng hầm và 33 tầng công trình). Tổng số lượng nhà (căn hộ): 800 căn, trong đó có 19 shophouse và 781 căn hộ. Diện tích khu đất là 8.967,7m2; diện tích xây dựng tầng 1 là 3.142m2. Tổng diện tích sàn là 90.559m2. Mật độ xây dựng: 35,3%. Dự án có tổng diện tích đậu xe là 13.715m2. Trong đó, bố trí tại tầng hầm là 6.641m2, tầng lững là 1.130m2, tầng 1 là 1.944m và bãi xe thông minh 2 lớp là 4.000m2. Công trình được khởi công ngày 10/10/2017, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2022.

VietTimes sẽ tiếp tục thông tin...