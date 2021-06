Đà Nẵng: Thêm công trình cao tầng xây sai phép bị xử lý

Cụ thể qua kiểm tra, cơ quan chức năng Đà Nẵng phát hiện công trình Văn phòng làm việc The Summit Building do Công ty TNHH Summit Building (trụ sở 350 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Gián) làm chủ đầu tư đã xây dựng sai cốt (cốt nền xây dựng tầng một so với cốt vỉa hè)và xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp (chiều cao tầng một đến tầng 12 và chiều cao tum cầu thang).

Trước hành vi này, UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt chủ đầu tư bị số tiền 150 triệu đồng, đồng thời yêu cầu trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính (ngày 4/5), chủ đầu tư phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Hết thời hạn trên, Công ty TNHH Summit Building không xuất trình được giấy phép xây dựng điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm theo quy định. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do chủ đầu tư chi trả.

Được biết, dự án Văn phòng làm việc The Summit Building khởi công ngày 15/2/2020 trên khu đất có diện tích 1.301 m2, quy mô một tầng hầm và 13 tầng nổi (hiện đã cất nóc). Tổng thầu của dự án là Công ty CP Xây dựng và Quản lý nhà An Trung Phát.

Như vậy, với trường hợp này thì Đà Nẵng trong thời gian qua đã liên tiếp phát hiện các công trình cao tầng xây dựng sai giấy phép sau Chung cư Monarchy Block B, và sự việc chỉ bị phát hiện khi công trình đã thi công xong phần thô. Điều này khiến dư luận quan ngại về công tác quản lý trật tự xây dựng đối với công trình cao tầng trên địa bàn Đà Nẵng trong thời gian qua.