Đà Nẵng: Thêm 42 ca mắc mới, con số bệnh nhân COVID-19 vượt 100 ca

Cụ thể, trong số 42 ca mắc COVID-19 mới của ngày 12/5 có 33 bệnh nhân là nhân viên Công ty CP Trường Minh (Khu công nghiệp An Đồn, Đà Nẵng), liên quan đến bệnh nhân 3545 (là nhân viên tổng đài công ty, được phát hiện ngày 11/5); 1 bệnh nhân là chồng của 1 trong 33 bệnh nhân nói trên; 1 bệnh nhân là F1 của 1 trong 33 bệnh nhân nêu trên; 2 bệnh nhân là liên quan đến ổ dịch New Phương Đông; 5 bệnh nhân là F1 của các trường hợp được phát hiện ngày 11/5.

Tính đến ngày 12/5, Đà Nẵng đang điều trị (bao gồm tất cả các trường hợp bệnh nhân nhập cảnh) cho 153 bệnh nhân, trong đó, tại Bệnh viện Phổi là 131 bệnh nhân (107 bệnh nhân COVID-19; 3 bệnh nhân tái dương; 21 bệnh nhân khỏi bệnh tiếp tục cách ly thêm 14 ngày sau khỏi bệnh) và tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang là 22 bệnh nhân.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng đang thực hiện cách ly 4.380 trường hợp F1 và F2 tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế và cách ly tại nhà (tất cả F1 đều được cách ly tập trung hoặc tại cơ sở y tế).

Tổng số lượt người được xét nghiệm trong ngày là 10.811 trường hợp. Tính từ ngày 3/5 đến ngày 12/5, toàn thành phố xét nghiệm 52.578 trường hợp.

Trong kỳ, Đà Nẵng đã thiết lập 35 khu vực phong tỏa mềm; tổng cộng đã thiết lập 9 khu vực vùng cách ly y tế (Khách sạn Phú An, quận hải Châu; Khu vực bar New Phương Đông và Tổ dân phố 35, quận hải Châu; Tổ dân phố 36, Thuận Phước, quận hải Châu; Chung cư Fhome; đường An Thượng 32, quận Ngũ Hành Sơn; Tổ 47 Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn; An Nhơn 7, An Trung 2, Chung cư 12T3 đường Bùi Dương Lịch thuộc quận Sơn Trà và Tổ 127 khu vực Phước Lý, Hòa Minh, quận Liên Chiểu) và lập chốt kiểm soát hạn chế ra vào: 64 khu vực.