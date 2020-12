Đà Nẵng: Sở Du lịch ký hợp tác với UBND quận, huyện để nâng cao chất lượng du lịch

Sở Du lịch TP Đà Nẵng vừa ký kết Chương trình phối hợp giữa đơn vị và UBND quận, huyện về công tác quản lý nhà nước và phát triển du lịch trên địa bàn TP. Việc ký kết nhằm tăng cường phối hợp, hỗ trợ các quận, huyện phát triển và khai thác hiệu quả các tiềm năng du lịch phù hợp định hướng và mục tiêu đề ra.

Theo đó, các bên sẽ cùng phối hợp, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch gồm: đảm bảo môi trường du lịch, quản lý loại hình du lịch tự phát như kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm bán hàng rong, chèo kéo gây phiền hà cho du khách, tổ chức trải bạt ăn uống, xả rác bừa bãi, gây mất an ninh trật tự, hành vi nâng giá, chèn ép khách du lịch…. Đặc biệt, các bên cùng đạt thoả thuận trong công tác quản lý đối với cơ sở lưu trú, đảm bảo các điều kiện hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các bên sẽ cùng phối hợp trong tư vấn khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch địa phương như: xây dựng và triển khai các đề án, kế hoạch để phát triển du lịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên địa bàn; hỗ trợ, định hướng hình thành phát triển sản phẩm du lịch mới trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở Du lịch và UBND các quận, huyện cũng sẽ phối hợp trong tổ chức đào tạo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về du lịch cho cán bộ của địa phương và hỗ trợ công tác quảng bá, truyền thông các sản phẩm, điểm đến du lịch trên địa bàn, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy phát triển du lịch TP.



Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ, Sở Du lịch và UBND các quận, huyện phối hợp trên tinh thần tương hỗ, giúp nhau cùng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch nhằm đảm bảo môi trường du lịch, triển khai công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở lưu trú du lịch được ủy quyền. Bên cạnh đó, dưới góc độ chuyên môn, Sở Du lịch sẽ hỗ trợ tư vấn triển khai đầu tư phát triển du lịch địa phương đế đạt hiệu quả thiết thực, hướng đến phát triển du lịch bền vững trên địa bàn.

Theo định hướng đến năm 2025, du lịch Đà Nẵng đặt mục tiêu tiếp tục phát triển du bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, có thương hiệu, có khả năng cạnh tranh quốc tế. Phấn đấu đến năm 2025, Đà Nẵng đón 12-13 triệu lượt khách, tăng 1,4 lần so với 2019. Trong đó, có 4,2 triệu lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng bình quân tổng thu du lịch giai đoạn 2021-2025 ước đạt 12-12,5%/năm.

Được biết, trong giai đoạn từ năm 2016-2019, tốc độ tăng trưởng bình quân tổng thu du lịch của Đà Nẵng đạt 24,6%. Năm 2019, tỷ lệ đóng góp vào GRDP địa phương là 31,45%. Trong đó, đóng góp trực tiếp 13,7%, đóng góp lan tỏa vào các ngành, lĩnh vực khác là 17,7%. Ngành du lịch cũng tạo ra việc làm cho 50.963 lao động trong năm 2019, tăng gấp 2,2 lần so với năm 2016. Du lịch Đà Nẵng đã được vinh danh với nhiều giải thưởng, danh hiệu quốc tế như: Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu Châu Á, đứng đầu Top 10 điểm đến toàn cầu năm 2020...

Trong năm 2020, do tác động của đại dịch COVID-19 ngành du lịch Đà Nẵng chịu thiệt hại nghiêm trọng, tổng khách tham quan, du lịch ước đạt 2,72 triệu lượt, giảm 51% so với năm 2016, tổng thu du lịch năm 2020 ước đạt 10.788 tỷ đồng, giảm 33% so với năm 2016./.