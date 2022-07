Trong phần cuối của chương trình đại nhạc hội “Take me to the Sun" diễn ra tại Công viên châu Á (Đà Nẵng) vào tối mai, 9/7, sẽ có màn trình diễn bắn pháo hoa từ 21h30 đến 21h45.

Khoảng 850 quả pháo hoa sẽ được bắn ở tầm cao và 50 giàn bắn ở tầm thấp theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật (không nhạc nền), sử dụng hệ thống bắn pháp hoa FireOne. Màn bắn pháo hoa này sẽ gợi nhắc về những mùa lễ hội pháo hoa quốc tế - DIFF hoành tráng từng diễn ra ở Đà Nẵng.

Đại nhạc hội “Take me to the Sun” là điểm nhấn của lễ hội “Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng - 2022” do UBND TP Đà Nẵng tổ chức và Sun Group tài trợ, đồng hành tổ chức, nhằm kích cầu du lịch Đà Nẵng sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Với chủ đề chính “Sống như ánh mặt trời”, đại nhạc hội diễn ra tại sân khấu ngoài trời với sự dàn dựng của đạo diễn Phạm Hoàng Nam cùng nhạc sỹ Huy Tuấn và các nghệ sỹ nổi tiếng.

Chương trình khai mạc sẽ là không gian giàu chất văn hóa của dòng nhạc dân gian đương đại, với màn trình diễn đặc biệt kết hợp các loại hình âm nhạc/biểu diễn của các dân tộc từ mọi miền Tổ quốc như múa Chăm, bài Chòi Trung bộ, tình ca Tây Bắc, dân ca Bắc Bộ, dân ca Nam Bộ… thể hiện bản sắc văn hóa đầy tự hào của người Việt Nam.

Công viên châu Á (Đà Nẵng), nơi sẽ diễn ra đại nhạc hội “Take me to the Sun” và màn bắn pháo hoa vào đêm ngày 9/7

Phần 2 của chương trình sẽ đưa khán giả đến với thể loại nhạc đương đại và Pop; tiếp đó là sự góp mặt của Rapper Karik cùng nam nhạc sĩ, ca sĩ Only C với âm nhạc Hiphop và lần lượt sau đó là dòng âm nhạc tạo sự bùng nổ cao là Rock và EDM với các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại nhằm đem đến cho khán giả một “đêm không ngủ”.