Đà Nẵng sẽ rút ngắn thời gian xét nghiệm tầm soát COVID-19

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng diễn ra tối 13/7, từ 13h ngày 12/7 đến tối ngày 13/7, Đà Nẵng ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 2 ca ngoài cộng đồng vừa phát hiện chiều tối nay là 1 phụ nữ làm nghề cắt tóc, gội đầu tại nhà, 1 nhân viên dầu khí và 1 nhân viên chi cục thuế đã được cách ly.

Rút ngắn thời gian xét nghiệm tầm soát

Đáng chú ý là trường hợp nhân viên dầu khí lưu trú tại khách sạn Seven Sea(trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà) đã 21 ngày. Do không có chỗ lưu trú nên anh này đến khách sạn Dầu Khí (trên đường Quang Trung, quận Hải Châu) để ở thêm 7 ngày. Trước giờ chuẩn bị lên tàu ra giàn khoan dầu khí trên biển thì anh này xét nghiệm tầm soát lại phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, theo CDC Đà Nẵng, khánh sạch Seven Sea là nơi vừa phát hiện 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 do cùng chuyến bay với N.T.D ở TP HCM ra Hà Nội rồi bay ngược vào Đà Nẵng để tránh cách ly khiến các cơ quan chức năng yêu cầu rà soát lại quy trình cách ly tại khách sạn Seven Sea.

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh - Giám đốc CDC Đà Nẵng cho biết: “Tôi đồng ý với ý kiến đề xuất là rà soát kiểm tra lại tình hình cách ly tại các khách sạn. Đặc biệt là chỗ trường hợp khách sạn Seven Sea này rất nhiều trường hợp dương đi dương lại. Có đoàn về mà tuần nào cũng phát hiện ca dương tính trong đó. Cho nên phải xem xét lại vấn đề cách ly tại khách sạn này”.

Trước diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn, các cơ quan cho rằng, chủng mới virus lần này rất nhanh bùng phát, chỉ từ 2 đến 3 ngày, người nhiễm đã phát bệnh nên cần xem xét lại quy trình tầm soát. Đồng thời lãnh đạo TP Đà Nẵng thống nhất rút ngắn thời gian xét nghiệm tầm soát giữa 2 kỳ đối với các trường hợp F1 từ 7 ngày xét nghiệm 1 lần như trước đây thay đổi thành 3 ngày xét nghiệm 1 lần.

Mở thêm khu cách ly để đón người từ vùng dịch

Cũng tại cuộc họp, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị quận Thanh Khê và Hải Châu khẩn trương thần tốc truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm các F1,F2, các F liên quan đến các ca mắc mới và các F liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ BN 21987.

Đặc biệt, lãnh đạo TP đã đồng ý chủ trương đưa công dân Đà Nẵng từ vùng dịch trở về, nhất là công dân đang sinh sống và làm việc ở TP HCM trở về khi có nhu cầu.

Để đảm bảo công tác tiếp nhận, lãnh đạo TP cho UBND các quận, huyện trên địa bàn chủ động khảo sát, bố trí các khu cách ly để đón công dân. “Đây là chính sách nhân văn nên các ngành liên quan nhanh chóng kiểm tra, xác minh thông tin. Nếu công dân ở các vùng dịch, trong đó có TP HCM có nhu cầu về Đà Nẵng thì chủ động phương án bố trí phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh”- ông Nam nói.

Một góc khách sạn ven biển trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng

Tính từ ngày 18/6 đến 13h ngày 12/7, Đà Nẵng ghi nhận 116 trường hợp mắc COVID-19. Trong ngày 13/7, Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho 11.859 lượt người. Hiện thành phố đang thực hiện cách ly, giám sát 821 trường hợp F1 và 1.332 trường hợp F2 (tất cả F1 đều được cách ly tập trung hoặc tại cơ sở y tế.