Đà Nẵng ra mắt MV ca nhạc “Tuyệt vời Đà Nẵng” để quảng bá du lịch

MV là sản phẩm kết hợp giữa Danang Fantasticity và ca, nhạc sĩ Only C. MV được ra mắt công chúng trên các nền tảng, đánh dấu hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch bằng các sản phẩm âm nhạc.

MV cùng lời bài hát “Tuyệt vời Đà Nẵng” được ca, nhạc sĩ Only C sáng tác riêng cho Đà Nẵng. Với lời ca tươi trẻ, chất nhạc sôi động qua lời kể của người con Đà Nẵng.

MV đã truyền tải thông điệp và hình ảnh về TP Đà Nẵng khắc hiện đại, bình yên, gần gũi, thân thương thể hiện qua các danh lam, thắng cảnh đặc sắc của Đà Nẵng như: sông Hàn, cầu Rồng, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, Bà Nà Hills …; những món ăn đặc sản như bún mắm, nem lụi, mỳ quảng, hải sản… lồng ghép với tiếng địa phương đặc trưng chỉ có ở miền Trung “răng, rứa, chi, mô, tê” dành cho du khách bốn phương.

Đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, ngành du lịch Đà Nẵng đã chú trọng thúc đẩy truyền thông, quảng bá du lịch TP trên nhiều phương diện, trong đó có âm nhạc. Có thể nói, âm nhạc là một trong những công cụ truyền thông mạnh mẽ, dễ đi sâu vào tiềm thức con người, khơi gợi cảm hứng trải nghiệm, khiến người xem muốn xách balo lên và khám phá ngay.

Xu hướng truyền thông bằng âm nhạc đã không còn xa lạ đối với công chúng hiện nay, nhưng đây là một trong những phương thức hiệu quả đối với ngành du lịch khi các MV ca nhạc có khả năng dẫn dắt, thu hút và khơi gợi nhu cầu du lịch. Trong thời gian qua, ngành du lịch Đà Nẵng đã tạo được những hiệu ứng tích cực đến với người nghe.

Quang cảnh buổi ra mắt công chúng MV ca nhạc “Tuyệt vời Đà Nẵng".

MV “Đà Nẵng nhớ bạn – Danang Miss You” do ca, nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý sáng tác, trình bày đã lan tỏa và gắn kết hàng triệu du khách đến Đà Nẵng, yêu mến vùng đất, con người nơi đây. Hay MV “Take you away” do Jay Quân và Rapper Chị Cả trình bày với sự kết hợp giữa phong cách âm nhạc trẻ trung, hiện đại, phóng khoáng và những cảnh quay trên cao bắt trọn không gian mở đã giới thiệu về cảnh đẹp, con người, ẩm thực Đà Nẵng đến với du khách bốn phương.

Gần đây nhất, MV “Chào Đà Nẵng” với sự thể hiện của 20 gương mặt trẻ Đà Nẵng đã mang đến cho người xem những hình ảnh trẻ trung, năng động, thân quen của nhịp sống thành phố nhằm quảng bá chiến dịch kích cầu du lịch 2022, năm khởi đầu giai đoạn khôi phục của du lịch Đà Nẵng.

“Thông qua những thước phim trong MV “Tuyệt vời Đà Nẵng”, ngành du lịch TP mong muốn gọi mời du khách hãy đến và cảm nhận hết được vẻ đẹp vốn có của nơi đây”- ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng chia sẻ.