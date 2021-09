Đà Nẵng nói gì về việc huỷ quyết định đang bị doanh nghiệp kiện ra toà

Theo Sở TN&MT TP Đà Nẵng, tháng 1/2017, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Phú Gia Compound (chủ đầu tư) chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở tại khu đất 126 Ông Ích Khiêm với quy mô 20.023m2 để xây dựng Khu nhà ở Phú Gia.

Với quyết định này, UBND TP Đà Nẵng giao Sở TN&MT tổ chức xác định giá đất trình Hội đồng thẩm định giá đất, báo cáo UBND TP phê duyệt theo quy định.

Tiếp đến, ngày 24/4/2017, UBND TP Đà Nẵng có văn bản giao Sở TN&MT kiểm tra nguồn gốc đất, mật độ xây dựng trước khi chuyển mục đích đối với dự án Khu nhà ở Phú Gia. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND TP, Sở TN&MT đã tiến hành kiểm tra, rà soát pháp lý liên quan đến dự án khu nhà ở Phú Gia theo quy định của pháp luật và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất kiểm tra các quy định pháp lý liên quan trước khi đấu giá đối với khu đất nói trên để trình UBND TP xem xét xác định giá đất cụ thể làm cơ sở tính nghĩa vụ tài chính do chuyển mục đích của dự án nêu trên.

Đến tháng 5/2018, Sở TN&MT TP Đà Nẵng đã có văn bản trình Hội đồng thẩm định giá đất đối với khu đất này, tuy nhiên, tại thời điểm này, dự án Nhà ở Phú Gia Compoud nằm trong 9 dự án mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án. Trước sự việc, tháng 8/2018, UBND TP Đà Nẵng ban hành văn bản tạm thời dừng xác định giá đất cụ thể đối với dự án Khu nhà ở Phú Gia.

Sau thời gian tạm dừng, ngày 20/3/2019, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục có văn bản giao Sở TN&MT xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở. Sau khi phối hợp với đơn vị tư vấn xác định giá đất, Sở TN&MT TP Đà Nẵng đã trình Hội đồng thẩm định giá đất và trình UBND TP phê duyệt giá đất tại Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 2/8/2019 về phê duyệt giá đất cụ thể đối với dự án Khu nhà ở Phú Gia để làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính do chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, dự án Khu nhà ở Phú Gia đang trong quá trình khởi tố vụ án nên Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 2/8/2019 chưa được thực hiện.

Đến ngày 13/01/2020, Toà án nhân dân TP Hà Nội có Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2020/HS-ST và ngày 12/5/2020, Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội có Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2020/HS-PT về xử lý vi phạm các quy định về Luật đất đai; theo đó, đối với dự án Phú Gia Compound có nội dung: “Giao cho UBND TP Đà Nẵng cùng các bên liên quan thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho công dân, tránh phát sinh thiệt hại, giữ ổn định về an ninh trật tự”.

“Để đảm bảo các điều kiện thi hành bản án của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, UBND TP Đà Nẵng nhận thấy việc ban hành Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 2/8/2019 là chưa phù hợp nên quyết định hủy bỏ để tiếp tục triển khai bản án của Tòa. Sau khi rà soát, đánh giá các vấn đề liên quan trong việc thực hiện thi hành Bản án của các ngành chức năng, Sở TN&MT TP Đà Nẵng sẽ nghiên cứu, tham mưu cho UBND TP triển khai thực hiện Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2020/HSPT ngày 12/5/2020 của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và tổ chức xác định giá đất của dự án theo đúng quy định”- Sở TN&MT TP Đà Nẵng thông tin.

Trước đó, liên quan đến Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 2/8/2019 của UBND TP Đà Nẵng đối với dự án Khu nhà ở Phú Gia, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Phú Gia Compound đã có đơn khởi kiện UBND TP Đà Nẵng lên Toà án nhân dân TP Đà Nẵng.

Theo nội dung khởi kiện, Công ty TNHH Phú Gia Compound yêu cầu tòa án tuyên hủy Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 2/8/2019 của UBND TP Đà Nẵng về việc quy định giá đất cụ thể đối với dự án này để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính do chuyển mục đích từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở. Đồng thời nguyên đơn đề nghị toà án buộc bên bị kiện là UBND TP Đà Nẵng xác định lại giá đất nói trên với giá đất cụ thể tính tại thời điểm UBND TP ban hành Quyết định số 166 năm 2017 về việc cho phép Công ty TNHH Phú Gia Compound chuyển mục đích sử dụng đất.

Được biết, dự án Khu nhà ở Phú Gia được xây dựng trên diện tích đất trước đây do Công ty Cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng sử dụng làm địa điểm sản xuất kinh doanh. Dự án này cũng là 1 trong 9 dự án và 31 nhà công sản liên quan đến vụ án của Phan Văn Anh Vũ liên quan đến những sai phạm trong quản lý nhà đất công sản ở Đà Nẵng do Cơ quan An ninh điều tra (A92, Bộ Công an) thực hiện theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.