Đà Nẵng: Những tín hiệu khởi sắc từ du lịch MICE quốc tế

Những tín hiệu khởi sắc

Trung tâm xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng vừa cho biết, ngay trong những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, du lịch Đà Nẵng đã chào đón lượng lớn du khách quốc tế đến với địa phương, trong đó đáng ghi nhận là hơn 1.200 khách MICE đến từ các thị trường quốc tế như: Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc,... đến Đà Nẵng, báo hiệu cho sự khởi sắc của thị trường MICE trong năm 2023.

Các đoàn khách gồm: Đoàn 33 người của Công ty IndiaRF (Ấn Độ), do Công ty lữ hành Sannatour khai thác đến Đà Nẵng vào ngày 17/1; đoàn 81 khách của công ty SK Finance Limited (Ấn Độ) đến Đà Nẵng và lưu trú tại Sandy Beach Resort vào ngày 18/1; đoàn 44 khách của công ty Rockman Industries đến Đà Nẵng vào ngày 28/1; đoàn 500 khách của Công ty Allybuild Việt Nam do Viettravel khai thác vào ngày 2/2.

Đặc biệt, ngay trong ngày 25/1 (Mùng 4 Tết Quý Mão), Đà Nẵng đã chào đón đoàn du khách Ấn Độ gần 500 người đến TP để tham dự đám cưới.

Theo Trung tâm xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng, với chính sách ưu đãi dành cho khách MICE nội địa và quốc tế đến hết năm 2023, ngành du lịch địa phương đã thu hút lượng lớn khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch MICE, đến với TP. Tính đến hiện tại đã có nhiều đơn vị lữ hành, sự kiện đã đăng ký để được hưởng chính sách ưu đãi. Cụ thể, vào tháng 3/2023 sẽ có hơn 350 khách Malaysia đến TP; đoàn 2.000 khách Indonesia của Viking Travel đến Đà Nẵng vào tháng 4/2023 và nhiều đoàn khách nội địa và quốc tế khác.

Trước đó, bằng chính sách ưu đãi dành cho khách MICE nội địa và quốc tế, năm 2022, du lịch Đà Nẵng đã đón 53 đoàn khách MICE với hơn 30.000 du khách. Trong đó, có 8 đoàn quốc tế và 45 đoàn quốc nội, với 12 đoàn từ 700 khách trở lên, 16 đoàn từ 300-700 khách 24 đoàn trên 100 khách và các đoàn MICE từ 50-90 khách.

Đoàn khách MICE đến từ Ấn Độ đến Đà Nẵng trong những ngày đầu năm mới 2023

Chương trình hỗ trợ thu hút khách MICE nội địa và quốc tế năm 2023 với các nội dung hỗ trợ các đoàn khách gồm: đón tiếp, chào mừng; hỗ trợ truyền thông; tặng sản phẩm lưu niệm địa phương; tư vấn, hỗ trợ tổ chức sự kiện MICE; các ưu đãi về dịch vụ; vinh danh các đơn vị đưa khách đến Đà Nẵng.

Đối các đoàn MICE quốc tế với số lượng trên 50 khách, đoàn sẽ hỗ trợ đưa thông tin chào đón của đoàn khách trên màn hình LED của nhà ga quốc tế Đà Nẵng, chương trình nghệ thuật chào mừng đoàn, hỗ trợ lối đi riêng cho đoàn trong khu vực nhập cảnh.

Đặc biệt, với các đoàn khách trên 200 khách, TP Đà Nẵng sẽ mở rộng nội dung hỗ trợ với việc miễn phí landtour tại Đà Nẵng cho đoàn khảo sát tổ chức sự kiện, tối đa 5 người trong vòng 3 ngày (hỗ trợ phòng ở khách sạn, liên hệ địa điểm khảo sát).

Khôi phục thị trường quốc tế, hướng đến du lịch chất lượng cao

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, năm 2023, ngành du lịch Đà Nẵng sẽ thực hiện chủ đề năm 2023 của TP - “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”, ngành du lịch đặt ra mục tiêu tập trung khôi phục, phát triển thị trường khách quốc tế, xây dựng các sản phẩm/dịch vụ du lịch hướng đến chuẩn “chất lượng cao”, thực hiện hiệu quả công tác truyền thông - xúc tiến quảng bá, cập nhật xu hướng thị hiếu thị trường, đảm bảo an ninh, an toàn điểm đến. Đà Nẵng đặt mục tiêu phấn đấu số lượng khách lưu trú phục vụ tăng 15%-20% so với năm 2022.

Trong đó, Sở Du lịch sẽ tập trung thực hiện hiệu quả Đề án định hướng phát triển du lịch TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án phát triển kinh tế ban đêm và các đề án đã được phê duyệt theo lộ trình.

Du lịch Đà Nẵng đón đoàn du khách tàu biển xông đất đầu năm Quý Mão 2023

Sở Du lịch Đà Nẵng khẳng định tiếp tục thực hiện mục tiêu khôi phục hoạt động du lịch, phát triển thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng, hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục hoạt động, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch đẩy mạnh quảng bá thông qua các kênh truyền thông của TP, phát triển sản phẩm du lịch MICE, du lịch biển... Trong năm 2023, Đà Nẵng phát triển các tuyến du lịch đường thủy chủ lực với 5 tuyến du lịch thuỷ nội địa, đồng thời triển khai Đề án phát triển kinh tế đêm tại các khu vực tiềm năng.

Đặc biệt, trong năm 2023, ngành du lịch Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, du lịch thông minh cùng với tiến trình xây dựng TP thông minh tại Đà Nẵng… nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp du lịch cũng như đảm bảo công tác quản lý, khai thác du lịch địa phương theo hướng bền vững, hiệu quả.