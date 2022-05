Đà Nẵng: Nhiều khu du lịch sinh thái hoạt động trái phép

Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng vừa công bố báo cáo kết quả giám sát chuyên đề liên quan đến tình hình quản lý đất nông nghiệp, lâm nghiệp thuộc địa bàn xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Theo báo cáo, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Hòa Bắc còn nhiều bất cập: Tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp để hình thành các cơ sở dịch vụ du lịch trái phép, diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang ngày càng nhiều do sản xuất kém hiệu quả. Bên cạnh đó, việc chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Hòa Bắc chưa đúng đối tượng, chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Cũng theo Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng, Nghị quyết 82/2021 của HĐND TP về chủ trương thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang đã được ban hành hơn 4 tháng. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, triển khai các nội dung chỉ đạo của HĐND TP còn hạn chế. Người dân thiếu thông tin về chủ trương, chính sách, hiểu sai lệch quan điểm, chủ trương của Nghị quyết.

Điều này dẫn đến có sự lợi dụng, biến tướng trong hoạt động kinh doanh bất động sản trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp; các đối tượng "cò" đất tung tin đồn không chính xác nhằm đẩy giá đất, trục lợi.

Đặc biệt, Ban Đô thị nhận thấy đã xuất hiện một số mô hình phát triển du lịch sinh thái, tự ý dựng các lều sạp, trang trí các tiểu cảnh trên đất nông nghiệp phục vụ cho việc tổ chức sinh hoạt vui chơi, trải nghiệm và có cả lưu trú tại xã Hòa Bắc.

Đó là khu A Lăng Như tại thôn Giàn Bí do ông A Lăng Như xây dựng, khu Heart Organic Farm tại thôn Phù Nam do ông Võ Quang Hùng xây dựng, khu Làng Coco tại thôn Lộc Mỹ do ông Nguyễn Đức Vinh xây dựng, khu Làng Mê tại thôn Nam Yên do ông Ngô Quốc Bình xây dựng, khu Yên Retreat tại thôn Nam Yên do ông Bùi Đức Tuấn xây dựng... Các khu du lịch này chưa phù hợp với các quy định pháp luật.

Ngoài ra, Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng còn phát hiện một số khu vực ở dọc theo tuyến đường từ Tà Lang, Giàn Bí đến đèo Mũi Trâu tự chuyển đổi từ đất rừng sản xuất sang phát triển du lịch sinh thái chưa đúng quy định.

Trước thực trạng trên, Ban Đô thị HĐND TP đề nghị huyện Hòa Vang chấn chỉnh, xử lý và chấm dứt việc sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp để hình thành các cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện.

Ban Đô thị HĐND TP yêu cầu huyện Hoà Vang chỉ đạo rà soát, thống kê, đề xuất thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp… theo đúng Nghị quyết 82/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND TP.

Bên cạnh đó, Ban Đô thị HĐND TP còn yêu cầu chính quyền huyện Hòa Vang phải quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thuần túy sang mục đích khác phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Nhất là kịp thời chấn chỉnh, định hướng thông tin kịp thời để người dân biết về các hành vi tung tin đồi nhằm thổi giá đất gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.