Đà Nẵng: Gần 2.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể trong quý 1/2023

Số liệu trên do Cục Thống kê Đà Nẵng vừa công bố.

Trong quý 1/2023, toàn TP Đà Nẵng có 812 doanh nghiệp thành lập mới; giảm 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng vốn đăng ký mới đạt 3.216 tỉ đồng, giảm 51,7% so với cùng kỳ năm ngoái; 673 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 42,2%.

Đặt biệt, trong quý 1/2023, Đà Nẵng có 2.231 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tăng 47,0% so với cùng kỳ năm 2022 và có 168 doanh nghiệp giải thể (tăng 7,7% so với cùng kỳ) do không thể duy trì hoạt động.

So với quý 4/2022, Đà Nẵng có 50,7% doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn hơn và có 25,4% doanh nghiệp dự báo tình hình sẽ còn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức.

“Tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn sau đại dịch, nguồn cung khan hiếm, nguồn cầu sụt giảm đã đẩy nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản, nhất là những doanh nghiệp lệ thuộc phần lớn vào nguồn vốn vay.

"Tính từ đầu năm 2023 đến nay, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không ngừng tăng lên (2.231 doanh nghiệp), vượt xa con số đăng ký mới và quay trở lại hoạt động; tăng 47% so với cùng thời điểm năm 2022.

"Trong khi đó, số doanh nghiệp tạm ngừng quay trở lại hoạt động khá khiêm tốn (673 doanh nghiệp), giảm 42,2% so với cùng kỳ năm 2022”- Cục Thống kê TP Đà Nẵng thông tin.

Cũng theo Cục Thống kê TP Đà Nẵng, sau thời gian dài gồng mình chống dịch, khả năng chống chịu của doanh nghiệp bị bào mòn; sản xuất công nghiệp, xuất khẩu tăng chậm; sức ép lạm phát còn cao; lãi suất tăng nhanh, tạo áp lực lớn về huy động vốn, tăng chi phí sản xuất; động lực thúc đẩy xuất khẩu tại các thị trường lớn gặp nhiều thách thức khi đơn hàng, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp do sức cầu suy giảm...

Trong bối cảnh như vậy, kinh tế TP Đà Nẵng quý I/2023 vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,12% so với cùng kỳ năm 2022, dẫn đầu các tỉnh thành trong vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung về tốc độ tăng; xếp thứ hai trong khối 5 TP trực thuộc Trung ương và xếp thứ 19 so với cả nước.

Trong quý I/2023, tổng thu ngân sách của Đà Nẵng đạt 5.123 tỉ đồng, giảm 14,6% so với cùng kỳ (trong đó, thu nội địa đạt 4.108 tỉ đồng, giảm 10,6%; thu cân đối, nhập khẩu đạt 691 tỉ đồng, giảm 42,5%); tổng chi đạt 7.780 tỉ đồng, tăng 14,32% (trong đó, chi đầu tư 3.950 tỉ đồng, tăng 16%; chi thường xuyên đạt 3.819 tỉ đồng, tăng 12,3%). Chỉ số giá tiêu dùng cũng tăng so với cùng kỳ năm 2022 và quý 4/2022 với mức tăng 108,65% và 101,74%.

Trước tình hình này, Cục Thống kê Đà Nẵng kiến nghị chính quyền TP chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đã và đang đầu tư trên địa bàn; hỗ trợ các dự án đang triển khai, nhất là các dự án quy mô lớn, đi vào hoạt động đúng tiến độ; hỗ trợ các dự án đang hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng vốn đầu tư, tạo ra các giá trị mới góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp TP.