Đà Nẵng: Gần 13.000 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Sáng nay (28/6), 12.873/12.961 thí sinh đăng ký dự thi ở Đà Nẵng bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, là môn Ngữ văn.

Theo Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, trong ngày 27/6 làm thủ tục dự thi, có 12.963 thí sinh đến làm thủ tục, đạt tỷ lệ 98,7% (chưa tính số thí sinh miễn thi).

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Liên Chiểu) sau khi đưa con đến nơi, rất đông phụ huynh vẫn đứng trước cổng trường để hỗ trợ tốt nhất cho con trong kỳ thi tốt nghiệp.

Chị Võ Thị Nhàn - phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - cho biết, để động viên con, chị đã xin nghỉ phép 3 ngày, đồng hành cùng con trong kỳ thi. “Hôm qua tôi lo lắng không ngủ được. Những ngày thi của con rất quan trọng, cháu cũng cần người thân bên cạnh để tinh thần thoải mái nhất, nên tôi quyết định nghỉ làm để đưa đón, chuẩn bị cho con trước khi vào phòng thi” - chị Nhàn chia sẻ.

Tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu), các thí sinh đã được phụ huynh đưa đến từ rất sớm.

Thí sinh Lê Hoàng Nam (trú quận Hải Châu) cho biết, để chuẩn bị cho ngày thi đầu tiên, Nam đã ôn tập rất kỹ các kiến thức trọng tâm. “Hiện tâm trạng của em rất thoải mái. Dù không ôn "tủ" một tác phẩm nhất định, nhưng em cũng ôn trọng tâm tác phẩm Người lái đò sông Đà, em hy vọng câu hỏi nghị luận xã hội sẽ ra chủ đề mở, có thể liên hệ được với các vấn đề ngoài xã hội” - Nam chia sẻ.

Cũng giống như nhiều phụ huynh đợi con ngoài cổng trường, chị Nguyễn Thanh Hà (quận Hải Châu) cho biết vẫn chưa hết hồi hộp mặc dù con đã vào phòng thi. “Con đi thi mà phụ huynh còn lo lắng hơn cả thí sinh. Cháu ở nhà đã ôn rất kỹ, tôi và bố cháu cùng xin nghỉ làm để đưa cháu đến điểm thi. Tôi mong con sẽ hoàn thành tốt bài thi sáng nay” - chị Hà chia sẻ.

Nhằm hỗ trợ các thí sinh, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng tổ chức tiếp sức mùa thi tại các điểm thi trên địa bàn TP.

Tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh, lực lượng CSGT đã có mặt từ sớm, chốt tại các nút giao thông, tuyến đường "nóng" để giải quyết tình trạng ùn ứ xe cộ gần điểm thi, điều tiết giao thông, đảm bảo thông thoáng để thí sinh đến phòng thi an toàn, đúng giờ.

Thượng uý Nguyễn Anh Dũng - Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng - cho biết, hằng năm đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, lực lượng CSGT ngoài công tác tham mưu với Sở GTVT TP cấm xe tải, container, để đảm bảo an toàn cho các thí sinh trên đường đến điểm thi, thì Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cũng tổ chức các hoạt động để tiếp sức mùa thi.

Cùng với đảm bảo điều tiết giao thông tại các điểm thi, một số đoàn viên thanh niên còn tham gia tiếp sức mùa thi cho các thí sinh, như phát bút chì, nước uống, khăn lau mặt... Đặc biệt, Đoàn Thanh niên còn có đội hỗ trợ đưa đón các thí sinh đến điểm thi một cách nhanh nhất khi gặp sự cố ngoài ý muốn. Lực lượng công an còn luôn có mặt ngoài phòng thi để hỗ trợ các thí sinh khi cần.

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết, trong tổng số thí sinh đăng kí dự thi môn Ngữ văn sáng nay, có 12.873 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,32%; vắng: 88 thí sinh (trong đó có 44 thí sinh được miễn thi).

Công tác coi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định; không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Không xảy ra sự cố về đề thi.

Có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi, bị đình chỉ thi.

Lực lượng công an và thanh niên tình nguyện đã tham gia hỗ trợ tích cực tại các điểm thi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ kịp thời cho thí sinh.