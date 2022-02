Đà Nẵng công bố 13 thẩm mỹ viện đủ điều kiện hoạt động

Bên cạnh việc công bố danh sách, Sở Y tế Đà Nẵng đề nghị các cơ sở thẩm mỹ đảm bảo các điều kiện hoạt động và thực hiện đúng phạm vi đã được Sở Y tế cho phép. Trường hợp cơ sở đã công bố đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ có sự thay đổi về tên cơ sở, địa chỉ, điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự và phạm vi hoạt động đã công bố, cơ sở này có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Y tế.

Riêng đối với các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm chỉ được thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, không được phép thực hiện tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ.

Danh sách các cơ sở thẩm mỹ đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn TP Đà Nẵng

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ theo quy định, nếu các đơn vị không tuân thủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP thì Sở Y tế Đà Nẵng sẽ rút tên đơn vị khỏi danh sách cơ sở tự công bố đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ đã công nhận, đồng thời tiến hành xử lý hoặc kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.