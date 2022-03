Đà Nẵng có tân Phó Giám đốc Công an TP

Dự lễ công bố quyết định, có đại diện Bộ Công an, Thành uỷ, HĐND, UBND TP Đà Nẵng, cùng lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và địa phương.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Đại Đồng (SN 1979, quê quán Ba Vì, Hà Nội) - Trưởng phòng An ninh Văn hóa-Thể thao và Lao động xã hội, Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an) giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Cũng tại buổi lễ, Công an TP Đà Nẵng thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Đình Chung (SN 1963, quê quán Hòa Vang, Đà Nẵng) - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - giữ chức vụ Phó Cục trường Cục An ninh chính trị nội bộ. Quyết định này đã được Cục An ninh chính trị nội bộ công bố ngày 1/3.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Nguyễn Đại Đồng

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chúc mừng Đại tá Trần Đình Chung và Trung tá Nguyễn Đại Đồng được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao và tín nhiệm điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ công tác mới. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên tin tưởng các đồng chí vừa được bổ nhiệm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Đại Đồng bày tỏ quyết tâm, nỗ lực cùng tập thể Công an TP Đà Nẵng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó.