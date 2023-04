Đà Nẵng có 8 sản phẩm xuất sắc tham dự Diễn đàn và triển lãm quốc tế TP thông minh châu Á

Diễn đàn và triển lãm quốc tế TP thông minh châu Á tại Việt Nam có chủ đề “Phát triển hạ tầng dữ liệu và Phân tích hiện đại cho đô thị thông minh sẽ diễn ra từ ngày 13/4-15/4, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC (số 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. HCM).

Diễn đàn và triển lãm quốc tế TP thông minh châu Á tại Việt Nam do Hội Truyền Thông Số Việt Nam, Công ty TNHH Exporum, Viện Sáng tạo và Chuyển Đổi Số, Hội tự động hóa Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm đóng góp vào xu hướng xây dựng, đồng hành phát triển cũng như chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng TP Thông minh trên thế giới với chính quyền và người dân Việt Nam.

Sở TT&TT TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng sẽ có 8 sản phẩm tham dự Diễn đàn trên: Nền tảng công dân số - MY PORTAL (do Công ty CP công nghệ số Thông Minh – SDT sản xuất); Giải pháp kho dữ liệu và cổng dữ liệu Green Data (của Công ty CP Công nghệ thông tin Toàn Cầu Xanh); Nền tảng hỗ trợ kết nối và quản lý vận hành Bất Động Sản cho thuê (Công ty CP SMARTOS); Giải pháp quản lý đô thị, giao thông & truyền thông tập trung thông minh (Công ty TNHH MTV Công nghệ Atoma); Nền tảng quản trị sản xuất tinh gọn theo thời gian thực (Công ty CP công nghệ Retex); Công tơ điện tử và giải pháp tự động hóa lưới điện, Hệ thống giám sát, điều khiển ĐMTMN (SEMS – Solar Energy Management System), Hệ thống quản lý năng lượng tòa nhà thông minh kết hợp điện mặt trời áp mái (HEMS) (do Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Trung sản xuất).

Dự kiến triển lãm sẽ thu hút hơn 400 gian hàng và gần 300 đơn vị trưng bày các sản phẩm công nghệ liên quan đến smart mobility, nhà thông minh, giao thông thông minh,… của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trên thế giới như: Hàn Quốc, Phần Lan, Hongkong, Đài Loan, Singapore… và chiếm 70% các gian hàng.

Việt Nam có 5 đại diện có thành tích chuyển đổi số tham gia sự kiện trên, gồm Đà Nẵng và các tập đoàn công nghệ viễn thông lớn như FPT, VNPT.

Gian trưng bày của UBND TP Đà Nẵng tại Diễn đàn và triển lãm quốc tế TP thông minh châu Á tại Việt Nam

Các chủ đề trưng bày xoay quanh các nhóm giải pháp về công nghệ chiếu sáng công cộng; hệ thống bảo mật - an ninh an toàn trong hệ sinh thái thành phố thông minh; trang thiết bị để xây dựng và quản lý tòa nhà thông minh; các giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất thông minh, tòa nhà - nhà ở và căn hộ thông minh; giải pháp xử lý môi trường, rác thải thông minh, các ứng dụng digitwin –metaverse trong quản lý sản xuất, quy hoạch đô thị và hành chính công sẽ tiếp tục được giới thiệu tại triển lãm.

Triển lãm nhằm tạo tiền đề thúc đẩy các quan hệ hợp tác công - tư trong việc triển khai các dự án thành phố thông minh, từ đó tận dụng và khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội nhằm giải quyết các thách thức của đô thị hiện đại thông qua nền tảng công nghệ số.

Tại triển lãm sẽ có diễn đàn “Phát triển đô thị thông minh trong tiến trình chuyển đổi số” với các chủ đề: Chiến lược TP thông minh Việt Nam – Phát triển hạ tầng dữ liệu và phân tích hiện đại cho đô thị thông minh; dữ liệu và phân tích trong dịch vụ đô thị thông minh; giải pháp công nghệ cho cuộc sống thông minh; Kết nối đô thị thông minh với nông thôn thông minh, nhằm hướng đến xây dựng, phát triển hạ tầng dữ liệu và phân tích hiện đại cho đô thị thông minh.

Bên cạnh đó, triển lãm Smart City Asia 2023 còn có các hoạt động xúc tiến thương mại, gặp gỡ giao thương sẽ được tiến hành song song giữa các hình thức trực tuyến và gặp gỡ lãnh đạo các TP, tham quan các khu đô thị thông minh kiểu mới của TP.