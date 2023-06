Đà Nẵng: Chuyển cơ quan thuế xử lý 6 cơ sở kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) đã tiến hành kiểm tra và làm việc với 6 cơ sở tham gia hoạt động thương mại điện tử sử dụng mạng xã hội facebook để kinh doanh áo quần, phụ kiện thời trang, mỹ phẩm… . Các cơ sở này có số lượng lượt tương tác, theo dõi rất lớn trên nền tảng mạng xã hội như: Bồ Công Anh, HERS, Catani Authentic, Min Authentic...

Phòng An ninh mạng đã xác định các cơ sở kinh doanh trên có doanh thu bán hàng lớn, với tổng số tiền trên 223 tỉ đồng. Vì thế, Công an TP đã chuyển giao vụ việc cho Cục Thuế TP Đà Nẵng để quản lý và có biện pháp xử lý đối với các cơ sở kinh doanh trên.

Theo Công an TP Đà Nẵng, mạng Internet ngày càng phổ cập rộng rãi, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh trực tuyến phát triển, mang lại cho người kinh doanh những giá trị và lợi ích to lớn. Nắm bắt xu hướng phát triển, các doanh nghiệp thương mại điện tử lớn như Lazada, Shopee, Sendo,... đã sớm triển khai các ứng dụng mua sắm qua thiết bị di động, bên cạnh đó, các mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, Tiktok… cũng được nhiều người hoạt động thương mại điện tử sử dụng.

Hiện số người sử dụng mạng xã hội để mua sắm trực tuyến cũng gia tăng, do đó, việc quản lý các doanh nghiệp và cá nhân sử dụng mạng xã hội, nền tảng di động kinh doanh thương mại điện tử càng trở nên cấp thiết.

Tại Đà Nẵng, lĩnh vực thương mại điện tử đang có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, kéo theo các nguy cơ về an ninh mạng và là mục tiêu để tội phạm công nghệ cao hướng tới. Chính vì vậy, việc quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, cá nhân trong lĩnh vực thương mại điện tử, từ đó, đánh giá tác động đối với nền kinh tế cũng như phòng ngừa, phát hiện sớm các loại hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tiềm ẩn… được Đà Nẵng rất coi trọng.