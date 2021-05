Đà Nẵng bắt tạm giam giám đốc tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng cũng tiến hành khám xét trụ sở 3 doanh nghiệp do Tuấn đại diện theo pháp luật là Công ty TNHH MTV Thương mại và Tổng hợp J.D.K (tại 84 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Hành Sơn); Công ty TNHH thương mại và tổng hợp DK Globai và công ty TNHH Guppo (trên đường Vương Thừa Vũ, phường Mân Thái, quận Sơn Trà).

Kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Trần Anh Tuấn (34 tuổi, quê quán tỉnh Bình Thuận, tạm trú đường Lê Văn Thứ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã móc nối với một công dân Hàn Quốc (là giám đốc một doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Việt Nam) và một số đối tượng khác tổ chức đường dây đưa người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Để thực hiện mục đích này, Tuấn đã lập ra 3 doanh nghiệp để bảo lãnh cho những người có nhu cầu nhập cảnh dưới dạng chuyện gia.

Để tìm kiếm những người Hàn Quốc có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam, các đối tượng người Hàn Quốc ở nước sở tại đăng các thông tin quảng cáo qua các mạng xã hội của Hàn Quốc để tìm kiếm người có nhu cầu sang Việt Nam với chi phí trọn gói 2.500 USD, bao gồm cả vé máy bay và chi phí cách ly.

Thông qua các mạng xã hội này, nhiều công dân Hàn Quốc đã bỏ tiền đăng ký nhập cảnh vào Việt Nam dưới dạng chuyên gia, vào làm việc tại các doanh nghiệp do Tuấn lập ra, nhưng thực chất những người này không có trình độ chuyên môn, đang thất nghiệp, chạy taxi hoặc đang buôn bán nhỏ tại Hàn Quốc.

Cũng theo cơ quan công an, Tuấn còn giả mạo chữ ký của bà Gan Gwang EUN - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ MAIN và mượn con dấu của công ty này để đóng vào hồ sơ bảo lãnh cho một số người Hàn Quốc.

Khai nhận tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận biết rõ những người nhập cảnh không phải là chuyên gia nhưng vẫn bảo lãnh để hưởng lợi 200USD/ trường hợp nhập cảnh thành công từ doanh nghiệp của người Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 26/4, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra hành chính một số căn hộ tại The Point Villa (đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Qua kiểm tra, phát hiện 14 công dân Hàn Quốc hoạt động không đúng mục đích xin thị thực nhập cảnh tại Việt Nam. Qua đó, cơ quan công an đã phát hiện đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh do Nguyễn Trần Anh Tuấn và đồng bọn tổ chức.

Ngày 5/5, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cũng phát hiện 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép dưới hình thức chuyên gia, cư trú tại phường Khuê Mỹ và đang tiếp tục điều tra mở rộng.