Cục An toàn thông tin: Người cao tuổi, trẻ em, sinh viên trở thành mục tiêu lừa đảo chính

Ông Trần Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) trao đổi với báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 7/2023 của Bộ TT&TT.

Nêu ra những nguyên nhân khiến lừa đảo trực tuyến tăng mạnh trong thời gian gần đây, ông Trần Quang Hưng thừa nhận có việc các đối tượng lừa đảo đã tận dụng được các tiện ích, công nghệ hiện đại để tạo ra những hệ thống lừa đảo tinh vi, hiệu quả, giống thật, khiến người dùng khó nhận diện hơn.

"Xu hướng dịch chuyển của các nhóm lừa đảo trực tuyến, tập trung mạnh vào nhóm người cao tuổi, trẻ em, sinh viên, người lao động thu nhập thấp được thể hiện khá rõ trong năm nay" - ông Hưng nói.

Khi công nghệ phát triển, smartphone trở nên phổ cập - trẻ em, người cao tuổi, sinh viên, người lao động thu nhập thấp đều đã có smartphone. Nhưng khả năng nhận diện các dấu hiệu, hành vi lừa đảo của họ còn khá thấp.

Đặc biệt, Cục An toàn thông tin cũng nhận thấy, những kẻ lừa đảo trực tuyến hiện nay không còn chỉ giới hạn tại Việt Nam mà đã hình thành các tổ chức lừa đảo ở các nước trong khu vực như Campuchia, Lào, Philippines. Các nhóm lừa đảo tập hợp được nhiều người Việt tham gia và hướng đến lừa đảo người Việt ở trong nước.

Nhận định lừa đảo trực tuyến vẫn diễn ra mạnh một phần do người dùng chưa được cập nhật đầy đủ và sớm về các hình thức lừa đảo, lãnh đạo Cục An toàn thông tin cho rằng, ngoài việc xử lý về công nghệ, biện pháp kỹ thuật, một việc quan trọng không kém là làm sao thúc đẩy, tuyên truyền những thông tin về các hình thức lừa đảo trực tuyến đến được càng nhiều người càng tốt.

Để tăng cường nhận thức, kiến thức về lừa đảo trực tuyến nhằm bảo vệ người dân Việt Nam trước những rủi ro tiềm ẩn trên không gian mạng, Bộ TT&TT đã phát động chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”, triển khai từ ngày 23/6 đến ngày 23/7/2023.

Nói về sự khác biệt của chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức an toàn thông tin cho người dân lần này, đại diện Cục An toàn thông tin cho biết thêm, khác với các năm trước chủ yếu là đại diện cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp an toàn thông tin tham gia tuyên truyền, năm nay đã huy động sự chung tay của nhiều cơ quan, tổ chức khác như các công ty truyền thông, mạng xã hội, Đoàn thanh niên, Liên đoàn lao động Việt Nam để có những hình thức tuyên truyền đa dạng, với mục tiêu là làm sao đến được với nhiều người nhất.

Ngoài ra, theo Cục An toàn thông tin, một tín hiệu tích cực là thời gian gần đây, nhiều người dân đã chủ động thông tin tới cơ quan Nhà nước về việc mình đang bị lừa đảo trực tuyến. Việc này sẽ giúp phát hiện, nhận diện sớm và kịp thời tuyên truyền, lan tỏa cho nhiều người khác biết và cảnh giác với các tình huống, hình thức lừa đảo.