Công ty công nghệ do OpenAI hỗ trợ ra mắt robot hình người, vượt trội robot của Tesla

VietTimes – Công ty công nghệ 1X do OpenAI hỗ trợ giới thiệu robot hình người, tương tự như Tesla Bot, có thể cơ động linh hoạt, thực hiện các nhiệm vụ theo lời nhắc và được triển khai trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Một tuần trước, truyền thông đại chúng đưa tin, công ty chế tạo robot hình người Sanctuary AI và Tesla, có trụ sở tại Vancouver đang phát triển các robot hỗ trợ Trí tuệ Nhân tạo, nhằm mục đích thay thế lực lượng lao động con người. Hiện nay, công ty khởi nghiệp 1X, với sự hỗ trợ của OpenAI đã chính thức triển khai robot hình người trong môi trường làm việc chuyên nghiệp của con người.

Bernt Bornich, Giám đốc điều hành và người sáng lập 1X, một công ty chế tạo robot tuyên bố, robot hình người EVE của doanh nghiệp đã hoạt động kể từ tháng 4/2023, vượt qua cả mong đợi ban đầu. Robot hình người mang tính đột phá này đánh dấu trường hợp đầu tiên trong lịch sử loài người, một robot hình người thực sự được tích hợp thành công vào môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Công ty khởi nghiệp robot 1X, được hỗ trợ từ công ty công nghệ OpenAI nổi tiếng của Sam Altman đã vượt qua Tesla Bot của tỉ phú Elon Musk, thử nghiệm triển khai robot AI đầu tiên trong lực lượng lao động con người.

Robot có tên EVE được triển khai làm nhân viên bảo vệ tại 2 địa điểm công nghiệp, phân biệt với các robot an ninh khác hiện nay là có khuôn mặt, hai cánh tay làm việc và tự động di chuyển. Những EVE tuần tra an ninh này được giám sát bởi các nhân viên bảo vệ con người.

Công ty 1X do OpenAi hỗ trợ phát triển robot hình người linh hoạt hỗ trợ AI EVE và NEO. Video AI Evolution

Robot EVE có thể thực hiện những nhiệm vụ gì?

EVE được trang bị các hệ thống giám sát tiên tiến như camera, máy dò chuyển động và cảm biến báo động. Một điều đặc biệt nhất của robot hỗ trợ AI là nếu một robot hoạt động sai, nhân viên an ninh có thể xâm nhập vào EVE thông qua kính thực tế ảo và nắm quyền kiểm soát robot. Mặt màn hình LED trên robot EVE cho phép hiển thị những phản ứng và người điều khiển có thể giao tiếp với robot thông qua màn hình hiển thị này.

Theo thông báo của 1X, EVE rất nhanh nhẹn, robot có thể mở cửa sổ và cửa ra vào, lấy đồ vật và thực hiện nhiều loại nhiệm vụ tương tự như con người.

Robot hình người bước ra khỏi phòng thí nghiệm

Các thế hệ robot hình người trước đây chủ yếu bị giới hạn trong môi trường phòng thí nghiệm và không chuyển đổi thành những ứng dụng trong thế giới thực. CEO Bernt Bornich nhấn mạnh, doanh nghiệp đang giải quyết thách thức này bằng phương thức cung cấp dịch vụ robot bảo vệ chất lượng cao và giá thành phù hợp. Robot EVE hiện đang hoạt động tại hai địa điểm ở Châu Âu và Châu Mỹ, đồng thời cũng đã trải qua quá trình thử nghiệm làm việc với vai trò y tá và điều dưỡng chăm sóc người già.

Ông Bornich nhấn mạnh, EVE phục vụ những mục đích thiết thực trong xã hội. Trong quá trình thử nghiệm, các robot di chuyển bằng bánh xe đã làm việc trong nhiều môi trường khác nhau như cửa hàng bán lẻ, trung tâm hậu cần và cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Đối với ông Bornich, quyết định bắt đầu với các nhiệm vụ liên quan đến an ninh là một lựa chọn hợp lý, vì nhiệm vụ này có phạm vi trách nhiệm tương đối hẹp. Mọi hành động do robot thực hiện đều góp phần đào tạo hệ thống điều hành trên cơ sở AI, cho phép robot tăng cường khả năng thực hiện nhiệm vụ mà không cần sự can thiệp của các kỹ sư đào tạo.

Giải quyết tình trạng thiếu lao động ở nhiều ngành khác nhau

Khi được hỏi về ưu điểm của những thiết bị robot, ông Bornich cho rằng, robot có khả năng giải quyết tình trạng thiếu lao động trong một khung thời gian ngắn, có thể trong vòng 5 năm. Công ty đang phát triển robot có thể thay thế con người, được đặt tên là NEO, có khả năng di chuyển bằng hai chân và thực hiện các nhiệm vụ thông thường, ngẫu nhiên như con người.

Chỉ riêng tại Mỹ, hiện có 1,1 triệu người đang làm nhân viên bảo vệ. Bernt Bornich cho thấy tầm nhìn tương lai của công ty trong nỗ lực giải quyết vấn đề thiếu nguồn lực. Ông tin tưởng rằng, tương lai sự khan hiếm lao động không còn là vấn đề đáng lo ngại và hoàn toàn có khả năng hiện thực hóa phương pháp giải quyết này trong vòng 5 năm nếu không có trở ngại lớn nào hoặc dài hơn là trong thập kỷ này.

Lần đầu tiên được triển khai trong các cơ sở công nghiệp

Được thành lập vào năm 2015, 1X hoạt động ở 2 văn phòng đặt tại Moss, Na Uy và Dallas, Mỹ. Công ty đang sản xuất 10 robot EVE mỗi tháng. Bornich cho biết các robot đã trải qua quá trình thử nghiệm trong nhiều công việc khác nhau nhưng công ty đã chọn ưu tiên triển khai robot làm nhân viên bảo vệ. Việc chuyển đổi các robot EVE cho những nhiệm vụ khác chỉ cần có nguồn dữ liệu lớn để đào tạo AI

Bornich lưu ý, nhân viên bảo vệ con người đã quen làm việc với công nghệ, sử dụng hệ thống camera, cảm biến báo động và cảm biến chuyển động. Hiện nay, một nhân viên an ninh có thể vận hành một đội robot EVE.

AI là thành phần quan trọng của robot hình người

Công ty đang tập trung chế tạo robot NEO hai chân, kết hợp các công nghệ vận động tiên tiến, hệ thống điều khiển như sợi gân, hệ thống truyền động tương tự như cơ bắp, phần mềm cảm biến và hệ điều hành Android AI tiên tiến.

Công ty hiện đang nghiên cứu các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hỗ trợ robot hiểu và thực hiện các mệnh lệnh của con người. Công ty tập trung vào AI thể hiện, giúp robot nắm được ngôn ngữ hội thoại và thực hiện những nhiệm vụ trong thế giới thực trên cơ sở những lời nhắc của người dùng. Ông Bornich mô tả khả năng này là “thực sự kỳ diệu”.

Vòng đầu tư Series A2 do Quỹ khởi nghiệp của OpenAI dẫn đầu đã huy động được 23,5 triệu USD cho công ty robot 1X, đồng thời cung cấp cho công ty quyền truy cập sớm vào công nghệ OpenAI để sản xuất robot hình người với giá bán thương mại. 1X Technology đang có kế hoạch sử dụng số tiền này để tăng cường nỗ lực chế tạo NEO và mở rộng quy mô sản xuất EVE cung cấp cho thị trường Na Uy và Bắc Mỹ.

Giám đốc điều hành hoạt động (COO) của OpenAI và quản lý quỹ khởi nghiệp OpenAI Brad Lightcap khẳng định, công ty tin tưởng vào phương thức tiếp cận của 1X và năng lực phát triển công nghệ robot hình người hỗ trợ AI trong tương lai.

Thị trường robot hình người ước tính đạt 17,3 tỉ USD vào năm 2027, hiện nay các công ty công nghệ tự động hóa AI đang chạy đua phát triển những robot hình người tiên tiến nhất.

Tesla Bot

Sự phát triển mới nhất diễn ra vài ngày sau khi Tesla công bố robot hình người tiên tiến, được gọi là Optimus hoặc Tesla Bot. Đã có rất nhiều video trên internet giới thiệu khả năng làm việc của robot do công ty Tesla thuộc sở hữu của tỉ phú Elon Musk chế tạo.

Robot Tesla Bot phiên bản cập nhật mới nhất. Video Tesla.

Tesla Bot được giới thiệu vào năm 2022 và gần đây đã xuất hiện những video cho thấy, Tesla Bot đã được cập nhật với nhiều khả năng đào tạo AI và kiểm soát mô men xoắn trong quá trình theo dõi những chuyển động của con người.

Vài giờ trước khi Tesla công bố bản cập nhật mới nhất robot Tesla Bot, công ty robot Sanctuary AI của Canada giới thiệu robot hình người Phoenix, được phát triển để thay thế lực lượng lao động con người. Robot đã trải qua các thử nghiệm công việc của con người, thực hiện những nhiệm vụ như đóng gói hàng hóa, gắn thẻ và dọn dẹp cửa hàng.

Trong tương lai, chắc chắn robot sẽ đảm nhận mọi công việc lao động thủ công của con người, nhưng con người sẽ không thất nghiệp hoàn toàn. Các nhân viên – con người cần thiết để bổ sung tình huống, đào tạo, giám sát và tạo ra nhiều khả năng sử dụng robot hơn khi AI và kỹ thuật robot tiếp tục phát triển nhanh chóng.

Theo FirrstPost