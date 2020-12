Công an TP.HCM chính thức khởi tố vụ án lây nhiễm COVID-19

18 phút trước

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại họp báo:

“Nhận được báo cáo của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP.HCM, cơ quan Công an TP.HCM ngay lập tức xác minh và xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có hành vi làm lan truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người khác. Cơ quan Công an TP.HCM đã báo cáo Bộ Công an và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của TP.HCM.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, Công an TP.HCM đã chỉ đạo cơ quan điều tra Công an TP.HCM chính thức khởi tố, điều tra hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác”.