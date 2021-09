Công an Quảng Nam dùng facebook để tương tác gần dân hơn

Xác định nhu cầu tương tác thông qua môi trường là xu hướng phát triển của xã hội, chính vì vậy, tháng 3/2020, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định tạo lập trang fanpage “Công an Quảng Nam” trên mạng xã hội facbook nhằm tuyên truyền những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, hoạt động của lực lượng công an đến với người dân và tạo ra kênh tương tác gần gũi hơn với nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết: “Việc tạo lập fanpage là cách thức tuy đơn giản nhưng lại rất hiệu quả vì gần gũi với người dân. Là một địa chỉ để người dân phản ánh thông tin, tình hình về tội phạm một cách trực tiếp nhất. Qua đó, lực lượng công an sẽ nhanh chóng tiếp nhận, xác minh và cử lực lượng xuống địa bàn kiểm tra xử lý. Chính vì vậy, ngày 21/3/2020, Giám đốc Công an tỉnh đã ra quyết định tạo lập trang fanpage “Công an Quảng Nam” của lực lượng”.

Hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam được cập nhật thường xuyên trên trang facebook “Công an Quảng Nam”

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Thành Long, sau hơn 1 năm hoạt động, trang fanpage “Công an Quảng Nam” đã có hơn 48.900 người theo dõi, gần 45.000 thành viên và trở thành kênh trao đổi thông tin trên đã phát huy tác dụng giúp lực lượng chức năng xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến tình hình ANTT tại địa phương… Không những vậy, trang fanpage đã góp phần tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các hoạt động của lực lượng Công an, cũng như đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội…

Đặc biệt, trong đợt bùng phát dịch COVID-19, fanpage đã cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời về các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Qua đó tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định phòng chống dịch; cập nhật thường xuyên các thông tin, hình ảnh về các hoạt động tham gia phòng, chống dịch của lực lượng công an, cũng như những quy định về mức xử phạt vi phạm phòng, chống dịch.

“Trong thời gian tới, tôi hy vọng ban biên tập fanpage sẽ tích cực đầu tư về số lượng và chất lượng cho tin bài để trang fanpage “Công an Quảng Nam” trở thành kênh chính thống, chia sẻ thông tin chính xác, tích cực trên mạng xã hội” - Thượng tá Nguyễn Thành Long nhấn mạnh.

Với nỗ lực biên tập tin, bài, video và đăng tải lên trang fanpage hàng ngày, từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2021, trang facebook “Công an Quảng Nam” đã đăng tải hơn 2.500 tin bài tuyên truyền hoạt động của Công an tỉnh Quảng Nam nói riêng và Công an cả nước nói chung. Dựa vào mạng xã hội, Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin nhanh, chính xác, đầy đủ về tình hình ANTT trên địa bàn và cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trong tình hình mới để người dân phòng ngừa, cảnh giác hiệu quả.

Hình ảnh lực lượng Công an Quảng Nam thăm, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt phòng dịch được cập nhật trên trang facebook "Công an Quảng Nam"

“Từ khi thành lập đến nay, trang facebook “Công an Quảng Nam” đã phát huy được vai trò của mình trong đời sống xã hội, nhất là trên môi trường mạng xã hội. Trong đó, fanpage đã tận dụng ưu thế mạng xã hội để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của lực lượng công an tỉnh Quảng Nam nói riêng và công an cả nước nói riêng”- ông Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam chia sẻ.