Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Đà Nẵng cần sẵn sàng các phương án để bao vây, dập dịch COVID-19

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận kết quả Đà Nẵng đạt được trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua. Chủ tịch nước cho rằng, Đà Nẵng là trung tâm du lịch lớn và hiện số lượng du khách đến địa phương rất lớn với hàng trăm chuyến bay mỗi ngày trong những ngày này nên cần chủ động trong công tác phòng chống dịch.

“Đà Nẵng và các địa phương lớn như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Cần Thơ... phải sẵn sàng kích hoạt mọi hoạt động, phương châm, phương án khác nhau để bao vây, dập dịch nếu có ca bệnh xuất hiện trên địa bàn. Chúng ta đã làm và cần làm tích cực hơn nữa” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch nước, để sớm giải quyết được dịch bệnh, chỉ có biện pháp phát hiện, khoanh vùng nhanh và dập dịch COVID-19 nhanh. Đây cũng là kinh nghiệm quý mà các nước đã nghiên cứu ở Việt Nam.

“Muốn như vậy, hệ thống y tế phải luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Ngành y tế cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng chưa thể nghỉ ngơi lúc này mà phải dành hết thời gian, công sức để giữ gìn và ngăn dịch bệnh. Nếu khủng hoảng ngành y tế sẽ dẫn đến khủng hoảng nền kinh tế. Ngành y tế từ Trung ương đến địa phương phải sẵn sàng trong lúc này. Tinh thần lúc này là phải 5K cộng vaccine và thêm K thứ 6 là không xâm nhập trái phép, không chất chứa trong gia đình những người lạ mặt, không khai báo y tế” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác trong chuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Phổi TP Đà Nẵng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý Đà Nẵng và Bộ Y tế cần thiết phải mở rộng đối tượng tiêm vaccine trên diện rộng để chủ động phòng dịch, cần tiếp tục nhập thêm nguồn vaccine để đảm bảo thêm nhiều đối tượng được tiêm phòng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước đề nghị các địa phương phải lấy phòng chống dịch làm ưu tiên, phải kiểm soát nguy cơ dịch từ bên ngoài, gồm nguy cơ từ các nước, từ các trung tâm cách ly, từ các khu vực có dịch.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, bác sĩ Lê Thành Phúc - Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, hiện bệnh viện đang điều trị cho 58 ca mắc COVID-19, đều là trường hợp nhập cảnh về Đà Nẵng. Trong đó có 14 bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và 10 bệnh nhân đã âm tính lần 1.

Để đảm bảo công tác điều trị chi bệnh nhân, Bệnh viện đã trang bị đầy đủ camera giám sát, theo dõi để điều hành công tác khám chữa bệnh thuận tiện và an toàn. Tất cả cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện cũng vừa lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đều âm tính. Thời gian qua, lãnh đạo TP Đà Nẵng rất quan tâm đầu tư trang thiết bị, động viên đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện.

Báo cáo với Chủ tịch nước, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng luôn thực hiện nghiêm quy trình cách ly đối với các ca nhập cảnh. Hiện TP cũng có kế hoạch dự trữ sinh phẩm, thiết bị y tế để chuẩn bị cho mọi tình huống trong trường hợp có dịch xảy ra. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ đầu tư nâng cấp Bệnh viện Phổi để đáp ứng nhu cầu khám, điều trị cho các bệnh nhân chuyên khoa và bệnh nhân mắc COVID-19.

Sáng ngày 30/4, Bệnh viện 199, Bộ Công an tại TP Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 39 cán bộ chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 3, Công an TP Đà Nẵng. Đây là số cán bộ chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tại các điểm cách ly, từng tiếp xúc gần với F1 của ca dương tính với COVID-19 tại Hà Nam.