Cập nhật tin Covid-19 tối 24/7: Gần 8.000 ca mắc mới trong ngày hôm nay

Tin Covid-19 hôm nay 24/7 mới nhất

Đang cập nhật thêm...

---

Tối 24/7: Gần 8.000 ca mắc COVID-19 mới trong ngày hôm nay

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 19h ngày 24/7, cả nước có 3.977 ca mắc mới, trong đó 27 ca nhập cảnh và 3.950 ca ghi nhận trong nước. Trong đó có 355 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong ngày 24/7, cả nước có 7.968 ca mắc mới, trong đó 31 ca nhập cảnh và 7.937 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (5396), Long An (604), Bình Dương (785), Đồng Nai (221), Tiền Giang (220), Tây Ninh (132), Khánh Hoà (104), Đồng Tháp (75), Bà Rịa - Vũng Tàu (71), Bến Tre (61), Đà Nẵng (36), Bình Thuận (31), Đắk Lắk (27), Vĩnh Long (25), Cần Thơ (23), Vĩnh Phúc (21), Phú Yên (17), Kiên Giang (14), Bình Định (12), Hậu Giang (9), Hà Nội (9), Ninh Thuận (8 ), An Giang (7), Hưng Yên (4), Quảng Ngãi (4), Đắk Nông (4), Quảng Nam (3), Hà Nam (2), Bạc Liêu (2), Hà Giang (2), Lâm Đồng (2), Nghệ An (2), Cà Mau (2), Gia Lai (1), Thừa Thiên Huế (1) trong đó có 2.428 ca trong cộng đồng.

Vào sáng ngày 24/7, Sở Y tế tỉnh Long An đăng ký bổ sung 1.288 ca bệnh trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Đây là các ca bệnh đã được phát hiện từ ngày 14-22/7/2021 tại các khu cách ly và khu phong toả.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 24/7, Việt Nam có tổng 90.934 ca mắc, trong đó có 2.172 ca nhập cảnh và 88.762 ca mắc trong nước.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 87.192 ca, trong đó có 14.809 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 8/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Bộ phận thường trực đặc biệt về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh đã gửi Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh công văn số 5929/BYT-KCB ngày 23/7 đề xuất một số nội dung về việc quản lý người nghi nhiễm và người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, triển khai các phương án vừa chống dịch, vừa tiến hành sản xuất theo phương châm 3 tại chỗ. Đảm bảo an sinh xã hội, cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, nhất là các đối tượng người lao động, người bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch bệnh.

Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng, tập huấn an toàn tiêm chủng, quy trình tiêm chủng để đảm bảo tiêm an toàn, không để lây nhiễm tại các điểm tiêm chủng.

- 2.047 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 24/7. - Tổng số ca được điều trị khỏi: 17.583 ca. - Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 130 ca. - Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 17 ca. - Trong 24 giờ qua đã thực hiện 98.990 xét nghiệm cho 410.862 lượt người. - Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 5.107.861 mẫu cho 14.391.096 lượt người. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 4.478.757 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.125.156 liều, tiêm mũi 2 là 353.601 liều.

---

Hà Nội tiếp tục phát hiện thêm 10 ca dương tính mới với SARS-CoV-2

Trưa nay, 24/7, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều là các trường hợp F1, trong đó 3 trường hợp tại cộng đồng và 7 trường hợp tại khu cách ly. Số mắc mới phân bố ở 4 chùm ca bệnh.

3 bệnh nhân thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai

Bệnh nhân P.T.H , nữ, sinh năm 1994

Bệnh nhân T.T.H, nữ, sinh năm 1990

Cả hai bệnh nhân đều sống ở An Thượng, Hoài Đức, là F1 của C.T.H.Y. Ngày 23/7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân B.T.K.O, nữ, sinh năm 1979, sống ở Hoài Đức, là F2 của N.T.N. Ngày 20/7, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và chuyển cách ly Đại học Lâm Nghiệp, kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày 22/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho, đau rát họng, ngày 23/7, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

4 bệnh nhân thuộc chùm nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ

Bệnh nhân N.T.X, nữ, sinh năm 1976, ở Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, là F1 của N.T.T.L, ngày 23/7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

Bệnh nhân L.T.H.N, nữ, sinh năm 1999, sống ở Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, là nhân viên hiệu thuốc Vinapharma số 1, 95 Láng Hạ, được xác định là F1 của H.T.M.A. Ngày 20/7, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và chuyển cách ly tập trung tại Đại học Lâm Nghiệp, kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày 23/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh năm 1998, ở Tân Mai, Hoàng Mai, là nhân viên hiệu thuốc Vinapharma số 1, 95 Láng Hạ, được xác định là F1 của H.T.M.A. Ngày 20/7, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và chuyển cách ly tại Đại học Lâm Nghiệp, kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày 22/7, xuất hiện triệu chứng sốt, ho, đau họng, ngày 23/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Bệnh nhân H.P.A, nam, sinh năm 2007, ở Láng Hạ, Đống Đa, là con của H.T.M.A (chủ hiệu thuốc Vinapharma – 95 Láng Hạ). Ngày 21/7, được chuyển cách ly tại Đại học Lâm Nghiệp, ngày 23/7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2 bệnh nhân thuộc chùm liên quan B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng

Bệnh nhân T.B.N, nữ, sinh năm 1993

Bệnh nhân T.N.M, nam, sinh năm 2021

Hai bệnh nhân là mẹ con, ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng đều là F1. Ngày 20/7, được chuyển cách ly tập trung tại Đại học Lâm Nghiệp, ngày 22/7 xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 23/7, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm liên quan Bắc Giang tại công ty SEI là bệnh nhân H.V.N, nam, snh năm 1991, sống ở Đông Anh. Bệnh nhân là nhân viên thực tập tại công ty SEI, bắt đầu đến công ty học việc từ ngày 1/7 (phòng Training). Ngày 5/7, được cách ly tại công ty đến ngày 16/7 chuyển cách ly tại Đại học FPT, đã có nhiều lần xét nghiệm âm tính. Tại khu cách ly ở cùng phòng có ca bệnh dương tính. Ngày 22/7, bệnh nhân có triệu chứng, ngày 23/7 được lấy mẫu xết nghiệm cho kết quả dương tính.

Với việc ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính từ sáng đến nay, Hà Nội đã có 685 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 kể từ ngày 29/4 đến nay, trong đó 420 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng và 265 trường hợp là những người đã được cách ly.

---

Hà Nội có thêm 9 ca dương tính mới với SARS-CoV-2

Sáng nay, 24/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận thêm 9 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2, đây đều là các trường hợp F1 thuộc 6 chùm ca bệnh. Cụ thể

2 bệnh nhân thuộc chùm liên quan TP. Hồ Chí Minh

1Bệnh nhân T.N.H, nam, sinh năm 1961, sống ở Nam Từ Liêm, là người về từ TP. Hồ Chí Minh và sống cùng 2 bệnh nhân (hai cháu) đã được xác định dương tính trước đó. Cụ thể, ngày 4/7, bệnh nhân cùng 2 cháu từ quận 12, TP. Hồ Chí Minh về Hà Nội trên chuyến bay QH244 ghế 8C. Bệnh nhân xét nghiệm lần 1 (âm tính) và được chuyển cách ly tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang (để chăm cháu bệnh nhân lúc này đã được xác định dương tính); xét nghiệm lần 2 cũng âm tính. Ngày 22/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

Bệnh nhân N. B. L, nam, sinh năm 1989, sống ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 đã được xét nghiệm 2 lần đều âm tính và đang cách ly tập trung tại Tứ Hiệp, Hoàng Mai. Ngày 22/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

2 bệnh nhân thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai

Bệnh nhân N.T.M, nữ, sinh năm 2018, sống ở Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 (con) của một trường hợp F0, được TTYT Bắc Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm ngày 23/7, kết quả dương tính.

Bệnh nhân T.B.T, nữ, sinh năm 2013, sống ở Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 (con) của F0, đã xét nghiệm lần 1 (âm tính) và cách ly tập trung tại Học viện Nông nghiệp. Ngày 23/7 xuất hiện sốt, ho được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm Nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ là N.T.D, nữ, sinh năm 1999, địa chỉ 503/D4 khu tập thể Giảng Võ, Giảng Võ, Ba Đình. Bệnh nhân là F1 liên quan nhà thuốc Đức Tâm, ngày 20/7 đã xét nghiệm lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 22/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau họng chuyển sang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông, được test nhanh và xét nghiệm PCR, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát là P.M.C, nữ, sinh năm 2015, địa chỉ 57 Hàm Tử Quan, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, là F1 của các bệnh nhân xác định dương tính ngày 22-23/7 tại Thịnh Yên, Phố Huế. Ngày 23/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2 bệnh nhân thuộc chùm B6 Trại Găng

Bệnh nhân N.H.Y, nữ, sinh năm 2016, sống ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, là F1 đã được xét nghiệm lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại Học viện Nông nghiệp. Ngày 23/7 xuất hiện sốt, ho được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân Đ.T.H, nam, sinh năm 1963, sống ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, là F1 đã được xét nghiệm lần 1 (âm tính) và cách ly tập trung. Ngày 23/7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm 90 Nguyễn Khuyến, Đống Đa là V.T.V, nữ, sinh năm 2020, sống ở Thường Tín, là F1 của các trường hợp dương tính trước đó, đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (âm tính), chuyển cách ly tập trung. Ngày 23/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội đã có 675 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 417, số mắc là đối tượng đã được cách ly 258.

Về việc lấy mẫu các đối tượng ho sốt tại cộng đồng để xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 để đánh giá nguy cơ theo chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 14 giờ chiều ngày 23/7, toàn thành phố đã lấy được 2.878 mẫu trên tổng số 3.029 trường hợp được rà soát, thống kê. Hiện tại đã có 2.056 mẫu có kết quả âm tính, 13 mẫu dương tính và 809 mẫu chưa có kết quả.

---

Sáng nay, cả nước có gần 4.000 ca mắc COVIDD-19 mới

Tính từ 19h ngày 23/7 đến 6h ngày 24/7 có 3.991 ca mắc mới, trong đó 04 ca nhập cảnh và 3.987 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2.070), Long An (604), Bình Dương (523), Tiền Giang (220), Tây Ninh (132), Đồng Nai (122), Khánh Hòa (104), Bến Tre (52), Đà Nẵng (36), Đồng Tháp (29), Vĩnh Long (25), Vĩnh Phúc (18), Kiên Giang (14), Phú Yên (12), Bà Rịa - Vũng Tàu (8 ), Hậu Giang (6), Hà Nội (5), Hưng Yên (4), Đắk Lắk (3) trong đó có 2.073 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến sáng ngày 24/7, Việt Nam có tổng 86.957 ca mắc, trong đó có 2.145 ca nhập cảnh và 84.812 ca mắc trong nước.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 83.242 ca, trong đó có 12.762 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 8/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Kạn.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 15.536 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 166 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 19 ca.

Trong ngày thực hiện 105.146 xét nghiệm với 404.714 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 5.008.871 mẫu cho 13.980.234 lượt người.

Trong ngày có 67.173 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 4.478.757 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.125.156 liều, tiêm mũi 2 là 353.601 liều.

Bộ Y tế tiếp nhận 150.000 hộp thuốc từ Công ty AstraZeneca nhằm hỗ trợ điều trị các bệnh nhân mắc bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19.

Bộ Y tế ban hành công văn số 5881/BYT-KCB gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn cần rà soát, củng cố lại các điều kiện về nhân lực, thuốc, thiết bị y tế, cơ sở vật chất để phòng chống dịch COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phát triển vắc xin phòng COVID-19 đã chủ trì cuộc họp rà soát các hồ sơ, dữ liệu, kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và xem xét đề xuất của nhà sản xuất đối với vắc xin Nano Covax phòng COVID-19. Báo cáo tại cuộc họp, đại diện công ty Nanogen cho hay, đến nay, vắc xin Nano Covax đã tiêm thử nghiệm lâm sàng trên 13.620 tình nguyện viên. Trong đó, 60 người thuộc giai đoạn 1; 560 người thuộc giai đoạn 2 và 13.000 người giai đoạn 3. Trong giai đoạn 3, có 1.004 người tiêm đủ 2 liều.

---

Hỗ trợ dập dịch nhanh nhất, sớm nhất tại TP. Hồ Chí Minh

Bộ Y tế cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã trình Chính phủ tờ trình số 1097/TTr-BYT ngày 23/7/2021 về việc đề nghị đưa nội dung một số biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vào Nghị quyết kỳ họp thứ nhất của Quốc hội Khóa XV.

Tiếp tục tập trung lực lượng để hỗ trợ dập dịch nhanh nhất, sớm nhất tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận và một số địa phương đang có dịch trên cả nước. Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh do PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt tiếp tục điều phối, phối hợp, hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thường xuyên bám sát các diễn biến thực tế, liên tục chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như thực hiện giãn cách, cách ly phù hợp theo mức độ nguy cơ trên nguyên tắc khoanh vùng rộng để lấy mẫu xét nghiệm và phong tỏa hẹp; thực hiện truy vết thần tốc, phát huy vai trò của các tổ chống dịch dựa vào cộng đồng; áp dụng các phương pháp xét nghiệm phù hợp với tình hình thực tế cho từng nhóm đối tượng và tổ chức tốt công tác điều phối lấy mẫu, xét nghiệm; thực hiện các hình thức cách ly phù hợp.