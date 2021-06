Cán bộ công an mắc COVID-19 diễn tiến nặng, phải can thiệp ECMO

Đoàn lãnh đạo Thành ủy TP.HCM do Bí thư Nguyễn Văn Nên làm Trưởng đoàn, chiều ngày 8/6 đã tới Bệnh viện Chợ Rẫy thăm bệnh nhân mắc Covid-19 là Trung tá P.C.Đ., cán bộ Công an phường Phú Trung, quận Tân Phú (BN 8944).

Bệnh nhân 8944 P.C.Đ. có diễn tiến nặng, tổn thương phổi tiến triển nên được đặt ECMO (thiết bị hỗ trợ tim, phổi nhân tạo) và được chuyển từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM về khu cách ly Khoa Bệnh Nhiệt đới, BV Chợ Rẫy để điều trị.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đã tới Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy theo dõi việc điều trị và thăm bệnh nhân P.C.Đ. qua màn hình camera được truyền tiếp từ phòng điều trị của bệnh nhân.

Trước đó, chiều tối ngày 7/6, Bộ Y tế công bố, TP.HCM ghi nhận 20 ca mắc Covid-19, trong đó có Trung tá P.C.Đ. là BN 8.944 và vợ là BN 8.945.

Trung tá P.C.Đ. được Bệnh viện Công an TPHCM chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM vào ngày 6/6 do suy hô hấp, được điều trị hồi sức, thở máy xâm lấn. Tuy nhiên, do diễn tiến tổn thương phổi tiến triển, nên sáng 8/6, bệnh nhân P.C.Đ. có chỉ định đặt ECMO. Từ 11 giờ ngày 8/6, ê-kíp y bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành mang thiết bị sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM để tiến hành đặt ECMO. Sau đó, vận chuyển an toàn bệnh nhân về khu vực cách ly tại Khoa Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Chợ Rẫy) lúc 14 giờ 15 để tiếp tục điều trị, nhằm góp phần giảm áp lực quá tải bệnh nhân Covid-19 nặng cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm Trung tá P.C.Đ. tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh- Dũng Phương

Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng trên tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại TPHCM, trong đó có đội ngũ y bác sĩ và nhân viên BV Chợ Rẫy.

Trao đổi về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá, sau hơn 1 tuần thực hiện biện pháp mạnh là giãn cách xã hội, đến nay, TP.HCM đã cơ bản kiểm soát được sự lây lan các ca bệnh trong cộng đồng. Đây là nỗ lực rất lớn của TPHCM, trong đó có đóng góp quan trọng của ngành y, các lực lượng tham gia phòng, chống dịch và các tầng lớp nhân dân TP.HCM.

Tin vui từ Bộ Y tế cho hay, TP.HCM sáng hôm nay 9/6 chưa có thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Tuy nhiên, bí thư Nên nhấn mạnh các yếu tố đợt dịch lần này số lượng nhiều hơn và tính chất nguy hiểm hơn. Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề cập đến nguy cơ tiềm ẩn là biến thể phức tạp của Covid-19 với tính chất vừa “lạ” vừa “độc”. Các ca bệnh âm thầm ủ bệnh trong thời gian dài và ít xuất hiện các biểu hiện bệnh nên rất khó phát hiện sớm; đến khi bệnh phát ra thì lại chuyển biến rất nhanh như trường hợp của Trung tá P.C.Đ.

Bí thư Nguyễn Văn Nên phân tích tình hình diễn biến nghiêm trọng của đợt dịch lần này - Ảnh: Dũng Phương

“Hai yếu tố đó TP.HCM đang đối mặt và là thách thức lớn”, Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá.

Dự báo dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp, Bí thư Thành ủy TP.HCM chỉ đạo ngành y tế nhanh chóng nghiên cứu biến thể mới của Covid-19 để có giải pháp phòng ngừa hữu hiệu hơn. Trong khâu điều trị, cách ly, phải tăng cường quản lý tốt, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo.