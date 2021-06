Cách ly y tế toàn bộ TP. Hà Tĩnh theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch COVID-19

Sau khi phát hiện 1 ca mắc COVID-19 đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh khiến Bệnh viện phải phong toả, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã họp khẩn để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 vào sáng nay, ngày 8/6.

Ngay sau cuộc họp, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà tĩnh - đã ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ TP. Hà Tĩnh để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo ông Võ Trọng Hải, để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, toàn bộ TP. Hà Tĩnh sẽ thiết lập vùng cách ly y tế tỉnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Toàn bộ TP. Hà Tĩnh gồm 14 xã, phường (trừ xã Thạch Bình); tổng số 24.759 hộ gia đình, 100.254 nhân khẩu sẽ cách ly từ 12h hôm nay, ngày 8/6 cho đến khi có quyết định tiếp theo.

Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà tĩnh chỉ đạo tại cuộc họp (Ảnh - Phúc Quang)

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu người dân cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn/tổ dân phố cách ly với thôn/tổ dân phố, xã/phường cách ly với xã, phường; tất cả người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vị công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Nhằm chủ động chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao UBND TP. Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các Bộ: Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Y tế, Giao thông Vận tải và đơn vị liên quan thiết lập ngay các chất kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 toàn bộ TP. Hà Tĩnh và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội.

Ngoài ra, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh thành lập các chốt liên ngành kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện vào/ra trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh để thực hiện phòng chống dịch bệnh; Sở Y tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với UBND TP. Hà Tĩnh tổ chức triển khai thiết lập phong tỏa vùng cách ly đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.