Bộ Y tế sẽ cân nhắc việc chỉ định thuốc đơn dòng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19

Đây là thông tin được GS.TS. Nguyễn Văn Kính - Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 – đưa ra tại cuộc họp Hội đồng chuyên môn cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 diễn ra vào chiều nay, ngày 7/7. Cuộc họp được tổ chức ngay sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra lần thứ 5.

Tại cuộc họp, ThS. Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế - cho biết: Bộ Y tế đã có quyết định ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do SARS-CoV-2 gây ra trước thời điểm bùng phát dịch tại Bắc Ninh, Bắc Giang và sau này lan rộng ra các tỉnh thành phố khác.

Để cập nhật phác đồ điều trị hiệu quả trong làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4, Hội đồng chuyên môn cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 đã xem xét và bàn luận các ý kiến về sử dụng kháng thể đơn dòng trong điều trị COVID-19; sử dụng Corticoid; thuốc chống đông; thuốc đông y (xuyên tâm liên) trong điều trị COVID-19; tiêu chuẩn xuất viện của bệnh nhân COVID-19.

Thông tin về thuốc điều trị COVID-19, GS.TS. Nguyễn Văn Kính - Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 - khẳng định: Hiện nay trên thế giới chưa có thuốc đặc hiệu điều trị bệnh COVID-19, chủ yếu điều trị triệu chứng, theo dõi sát bệnh nhân, hạn chế để tình trạng từ bệnh nhẹ chuyển thành bệnh nặng. Việc điều trị bệnh nhân luôn cần cá thể hóa vì diễn biến lâm sàng ở mỗi bệnh nhân đều khác nhau.

Đối với việc sử dụng thuốc đơn dòng, sau khi nghe ý kiến của các chuyên gia, GS. Kính cho biết, Bộ Y tế luôn tiếp cận các phương pháp mới trên thế giới để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Đối với những trường hợp đặc biệt, sau khi được Hội chẩn quốc gia, Hội đồng chuyên môn sẽ cân nhắc có nên chỉ định thuốc đơn dòng hay không.

Sau khi lắng nghe ý kiến của GS.TS. Nguyễn Văn Kính, bà Satoko Otsu - Trưởng nhóm kiểm soát bệnh truyền nhiễm và tình huống y tế khẩn cấp, WHO - cho biết: “Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế luôn cập nhật các hướng dẫn và khuyến cáo của WHO trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Đối với việc sử dụng thuốc đơn dòng trong điều trị COVID-19, tôi đề nghị Hội đồng chuyên môn cân nhắc vì ngoài vấn đề tài chính y tế, việc cấp phép lưu hành thì việc sử dụng thuốc đơn dòng cũng chỉ trong được sử dụng dưới dạng thử nghiệm lâm sàng ở rất ít quốc gia”.

Đối với các trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi ra viện, GS.TS. Nguyễn Văn Kính cho biết: Việc tái dương tính chỉ là biểu hiện của xác virus, không có khả năng lây lan dịch. Bệnh nhân chỉ cần được tiếp tục cách ly và theo dõi tại nhà 7 ngày, không đưa bệnh nhân vào bệnh viện để hạn chế sự kỳ thị của người dân tại cộng đồng đối với người bệnh. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, người bệnh không nhất thiết phải xét nghiệm lại vì virus không còn khả năng lây lan dịch trong cộng đồng.

Chiều nay, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã họp góp ý tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Theo PGS.TS. Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Tiêu chí được xây dựng trong bối cảnh Bộ Y tế tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 quy mô lớn nhất từ trước đến nay và đảm bảo an toàn tiêm chủng.

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh chủ trì cuộc họp (Ảnh - BYT)

Bộ Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng sẽ giúp các cơ quan quản lý lập danh sách, theo dõi, giám sát được các cơ sở/điểm tổ chức tiêm chủng trên toàn quốc và công tác bảo đảm an toàn tiêm chủng tại các cơ sở/điểm tổ chức tiêm chủng, đồng thời giúp các cơ sở tiêm chủng tự đánh giá, rà soát, khắc phục các nguy cơ chưa an toàn.

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê đề nghị Bệnh viện Bạch Mai xây dựng video hướng dẫn quy trình tiêm chủng, hướng dẫn sơ, cấp cứu, theo dõi sau tiêm chủng,… để hướng dẫn trên toàn quốc. Bên cạnh đó, các cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp tham gia tiêm vaccine COVID-19 phải được tập huấn về tiêm chủng, tập huấn về an toàn tiêm chủng bao gồm: công tác xử trí cấp cứu, xử trí phản vệ. Công tác sàng lọc, phân loại đối tượng tiêm chủng tiếp tục phải thực hiện để sớm triển khai trên toàn quốc.