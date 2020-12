Bộ Y tế: Không để lọt người có nguy cơ mắc COVID-19 xâm nhập vào bệnh viện

Đó là yêu cầu cuả Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trong văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Thứ trưởng Sơn, sau 88 ngày không có dịch trong cộng đồng, TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện một số ca mắc COVID-19 mới gồm bệnh nhân 1342, 1347,… Điều đặc biệt nguy hiểm là các ca bệnh này đã lây từ những người cách ly sau khi nhập cảnh ra cộng đồng.

Hiện nay, thời tiết ở miền Bắc đang là mùa đông, thời điểm cuối năm các đơn vị đang chuẩn bị tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo trong đó có những sự kiện lớn, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Để tránh lây lan dịch, thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện công lập và tư nhân phải rà soát, đánh giá lại toàn bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Thứ trưởng yêu cầu các bệnh viện phải thực hiện nghiêm khâu sàng lọc, phân luồng, cách ly và cho xét nghiệm toàn bộ các trường hợp nghi ngờ; tuyệt đối không để lọt những người nguy cơ xâm nhập vào bên trong bệnh viện, đồng thời, rà soát các khoa có người bệnh có nguy cơ cao như hồi sức tích cực, khoa điều trị người cao tuổi, chạy thận nhân tạo, tim mạch, hô hấp... kiểm soát chặt người vào – ra, không để hoặc hạn chế tối đa việc người nhà người bệnh chăm sóc.

Đối với Sở Y tế, ông Sơn yêu cầu Sở chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc đánh giá lại Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh viêm đường hô hấp cấp; các trạm y tế, phòng khám công lập, tư nhân trên địa bàn triển khai áp dụng ngay “Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh viêm đường hô hấp cấp”.

Riêng với Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế quyết liệt chỉ đạo người đứng đầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí bệnh viện và phòng khám an toàn, kiểm tra công tác sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm để phát hiện ngay những trường hợp nghi ngờ và ca bệnh mới; thành lập các đoàn đi kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ưu tiên các cơ sở có nguy cơ cao, có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca bệnh mới.

Nhân viên y tế chuẩn bị phun khử khuẩn (Ảnh: Minh Thuý)

Đáng chú ý, các đơn vị phải nhập số liệu đầy đủ trên phần mềm trực tuyến, khẩn trương khắc phục ngay các nguy cơ chưa an toàn trước ngày 7/12; tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc và trên địa bàn theo hai Bộ tiêu chí an toàn. Tuân thủ nghiêm việc nhập kết quả kiểm tra đầy đủ trên phần mềm trực tuyến bằng tài khoản của Sở Y tế để Bộ Y tế theo dõi, kiểm tra, giám sát. Cho tạm dừng hoạt động các tập thể, cá nhân đơn vị không thực hiện đúng Bộ tiêu chí bệnh viện và phòng khám an toàn.

Cùng với đó, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở có điều trị bệnh nhân COVID-19 tập trung điều trị người bệnh, không để diễn biến nặng, tử vong, báo cáo ca bệnh hàng ngày về kết quả xét nghiệm đặc hiệu, diễn biến lâm sàng, tiên lượng điều trị trên phần mềm quản lý ca bệnh.