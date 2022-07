Bộ Y tế kết luận về bệnh hoại tử xương hàm mặt sau nhiễm COVID-19

Thông tin từ Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM Lê Thiện Quỳnh Như cho biết, trước phản ánh của một số bệnh viện về việc gia tăng số bệnh nhân nhập viện điều trị hoại tử xương hàm mặt sau nhiễm COVID-19, chiều ngày 18/7, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp thành lập Hội đồng chuyên môn xác định nguyên nhân gây bệnh và các yếu tố liên quan đến tình trạng hoại tử xương hàm mặt trên bệnh nhân sau nhiễm COVID-19.

Sau cuộc họp, Hội đồng nhấn mạnh, hoại tử xương sọ - mặt là một bệnh lý ít gặp, nhưng "không phải là một bệnh lạ", có thể xảy ra trên bệnh nhân xạ trị vùng đầu mặt cổ, lạm dụng thuốc chống loãng xương Bisphosphonate, viêm cốt tủy xương hàm do nguyên nhân từ răng và nhiễm trùng máu, chấn thương sọ - mặt, các tình trạng viêm xoang hàm do nấm, do rối loạn chuyển hóa (bệnh Paget)...

Thời gian vừa qua, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy đã ghi nhận tổng số 24 ca bệnh hoại tử xương sọ - mặt trên bệnh nhân có tiền sử mắc COVID-19.

TS.BS Nguyễn Ngọc Khang, Phó khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy và các chuyên gia giải đáp về hội chứng này

Cũng theo bà Lê Thiện Quỳnh Như, trước đó, Sở Y tế TP.HCM đã có công văn yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế công lập, tư nhân trên địa bàn báo cáo nhanh về Sở khi phát hiện các trường hợp hoại tử xương hàm mặt có liên quan đến người bệnh sau mắc COVID-19. Sở đã có kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học với sự tham gia của các chuyên gia nhằm đánh giá khách quan, toàn diện vấn đề này.

Thông tin từ Bộ Y tế vừa cho hay, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã họp và đã đưa ra kết luận về nguyên nhân gây bệnh và các yếu tố liên quan đến tình trạng hoại tử xương hàm mặt trên bệnh nhân sau nhiễm COVID-19.

Bác sĩ chuyên khoa hướng dẫn phòng tránh hoại tử xương hàm trên sau mắc COVID-19

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) – Bộ Y tế đã nhận được báo cáo của Hội đồng chuyên môn về nguyên nhân gây bệnh và các yếu tố liên quan đến tình trạng hoại tử xương hàm mặt trên bệnh nhân sau nhiễm COVID-19 do Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương và Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận và điều trị.

Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã họp để nhận định, đánh giá, thảo luận và đưa ra kết luận về nguyên nhân gây bệnh và các yếu tố liên quan đến tình trạng hoại tử xương hàm mặt trên bệnh nhân sau nhiễm COVID-19. Kết luận của Hội đồng nhấn mạnh hoại tử xương sọ - mặt là một bệnh lý ít gặp nhưng không phải bệnh lạ, có thể xảy ra trên bệnh nhân xạ trị vùng đầu mặt cổ, lạm dụng thuốc chống loãng xương Bisphosphonate, viêm cốt tủy xương hàm do nguyên nhân từ răng và nhiễm trùng máu, chấn thương sọ - mặt, các tình trạng viêm xoang hàm do nấm, do rối loạn chuyển hóa (bệnh Paget)...

Ý kiến của Bộ Y tế về 24 ca bệnh nhập viện điều trị tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy liên quan đến thiểu dưỡng cục bộ của xương sọ - mặt và bội nhiễm với nhiều nguyên nhân khác nhau, cần được nghiên cứu thêm.

Vì đã có kết luận của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM đã thông báo hoãn lại hội thảo khoa học về vấn này dự kiến tổ chức. Lãnh đạo Sở đề nghị các đơn vị trên địa bàn khi tiếp nhận người bệnh có các triệu chứng liên quan đến bệnh lý cốt tủy viêm xương hàm mặt cần hội chẩn chuyên khoa để sớm nhận diện và kế hoạch điều trị cụ thể.