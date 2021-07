Bộ Y tế hướng dẫn 4 bước tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn, đúng đối tượng

Bộ Y tế cho biết đã chủ động tham gia chương trình COVAX, đàm phán, làm việc với các tổ chức quốc tế và một số nhà sản xuất vaccine có uy tín trên thế giới để tìm nguồn mua nên đến nay, đã có khoảng 124 triệu liều từ các nguồn khác nhau được cam kết cung ứng cho Bộ Y tế.

Với mục tiêu cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2020, có 70% dân số Việt Nam được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 để đạt miễn dịch cộng đồng, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên quy mô toàn quốc với sự tham gia của nhiều lực lượng như: y tế, quân đội, công an và các bộ, ngành,... Chiến dịch tiêm chủng sẽ được tổ chức đồng loạt tại các cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc bao gồm các cơ sở công lập và tư nhân, các đơn vị trong và ngoài ngành y tế.

Tính đến ngày 8/7, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện một số vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gồm: vaccine COVID-19 AstraZeneca do AstraZeneca sản xuất; vaccine Gam-COVID-Vac (tên khác là SPUTNIK V) của JSC Generium - Liên Bang Nga; vaccine COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (tên khác là SARSCOV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivate) của Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. - Trung Quốc; vaccine Cominaty của hãng Pfizer; vaccine COVID-19 của Moderna. 2.

Hầu hết các vaccine phòng COVID-19 hiện nay đều tiêm 2 liều (khoảng cách giữa hai liều theo hướng dẫn của nhà sản xuất), cụ thể: Vaccine COVID-19 AstraZeneca: Mũi 1 cách mũi 2: 8-12 tuần - vaccine Gam-COVID-Vac (tên khác là SPUTNIK V): Mũi 1 cách mũi 2: 3 tuần; vaccine Comirnaty: Mũi 1 cách mũi 2: 3 tuần; vaccine SARSCOV-2; vaccine Mũi 1 cách mũi 2: 3-4 tuần; vaccine COVID-19 Vaccine Moderna: Mũi 1 cách mũi 2: 4 tuần. Phần lớn các vaccine phòng COVID-19 được bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C.

Bác sĩ khám sàng lọc cho người dân trước khi tiêm vaccine (Ảnh - Minh Thuý)

Theo Bộ Y tế, các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng bao gồm các cơ sở tiêm chủng của các Bộ, ngành, các cơ sở tiêm chủng dịch vụ của nhà nước, tư nhân và các cơ sở khác đủ điều kiện tiêm chủng. Đối với điểm tiêm chủng lưu động có thể huy động nhân lực y tế địa phương hoặc địa phương khác phải đảm bảo đúng quy định.

Để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với sự cố bất lợi sau tiêm vaccine, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố sẽ lập danh sách các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện kể cả nhà nước và tư nhân trong và ngoài ngành y tế trong đó có các thông tin chi tiết về cơ sở, người đứng đầu/người phụ trách tiêm chủng, số điện thoại liên hệ, số bàn tiêm, số lượng cán bộ và các thông tin về trang thiết bị; xây dựng kế hoạch huy động toàn bộ cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn để phối hợp thực hiện tiêm chủng trong trường hợp cần thiết.

Khi tiến hành tiêm vaccine, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị rà soát đảm bảo cơ sở tiêm chủng an toàn trước khi tổ chức tiêm chủng. Cơ sở tiêm chủng phải tự thực hiện rà soát các nội dung về an toàn tiêm chủng và khắc phục tất cả các vấn đề tồn tại của cơ sở tiêm chủng trước khi tổ chức tiêm chủng, việc rà soát phải thực hiện định kỳ.

Các bước thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 gồm: Khai báo y tế, đo thân nhiệt; Hoàn thiện phiếu đồng ý tiêm chủng; sàng lọc trước tiêm chủng, tư vấn trước khi tiêm; tiêm vaccine; Theo dõi sự cố bất lợi sau tiêm.

Cụ thể: Bước 1: Tiếp nhận và phân loại đối tượng đến tiêm chủng tại nơi tiếp đón; phát khẩu trang cho đối tượng tiêm chủng (nếu đối tượng không mang); thực hiện đo thân nhiệt cho đối tượng tiêm chủng; hướng dẫn, kiểm tra đối tượng tiêm chủng và người nhà đi cùng thực hiện khai báo y tế điện tử hoặc khai báo y tế bản giấy.

Đối với đối tượng chưa thực hiện đăng ký trước khi đến tiêm chủng, cơ sở tiêm chủng hướng dẫn người dân đăng ký trên hệ thống và theo dõi hướng dẫn từ hệ thống.

Bước 2: Hoàn thành phiếu đồng ý tiêm vaccine phòng COVID-19: Đối với người chưa có phiếu đồng ý tiêm vaccine phòng COVID-19 trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, nhân viên y tế cung cấp phiếu đồng ý tiêm chủng vaccine COVID-19. Người được tiêm chủng cần điền thông tin và ký vào phiếu đồng ý tiêm chủng trước khi sàng lọc.

Bước 3: Khám sàng lọc trước tiêm vaccine phòng COVID-19 theo quyết của Bộ Y tế.

Bước 4: Thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng theo đúng chỉ định, bảo đảm an toàn theo quy định của Bộ Y tế.