Bộ trưởng Bộ Công an: Nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin ở Việt Nam ở mức rất cao

Trả lời ý kiến của đại biểu Nguyễn Văn Mạnh - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc - về bảo vệ thông tin cá nhân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm xác định đây là vấn đề hết sức quan trọng. Hiện nay, môi trường mạng đã đi vào các mặt trong đời sống xã hội, vấn đề khó khăn nhất chính là môi trường mạng. Đây là vấn đề rất mới, chưa đủ hành lang pháp lý…

Theo Bộ trưởng, đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước khi thực hiện quản trị, quản lý xã hội mới bằng cách sử dụng công nghệ thì đương nhiên sẽ có tích lũy, tập hợp dữ liệu trên thông tin mạng. Nếu không được đảm bảo an toàn thì đây sẽ là mục tiêu để các cơ quan tình báo, các thế lực thù địch lợi dụng. Đứng ở mặt quốc gia, thông tin cá nhân là tài nguyên quốc gia, về mặt cá nhân là bí mật đời tư cá nhân, do đó vấn đề này phải được bảo vệ và quy định nghiêm ngặt.

Về các biện pháp giảm tội phạm mà đại biểu Nguyễn Quốc Hận đặt ra, Bộ trưởng Bộ Công Công an nêu rõ, Bộ Công an đã thực hiện các biện pháp giảm tội phạm với mục tiêu đặt ra là mỗi năm giảm 5% tội phạm, nhưng trên thực tế, nhiều năm gần đây, mức giảm tội phạm hàng năm gần 10%, là tín hiệu rất mừng.

Bộ trưởng Tô Lâm lý giải, việc ra quân tấn công trấn áp tội phạm tức là phải xử lý nhiều vụ án hơn và bắt giữ nhiều đối tượng hơn. Mặt bằng chung về tội phạm trong phạm vi quốc gia, hiện nay có nhiều tỉnh, nhiều huyện không có vi phạm hình sự. Tiến tới xã hội lành mạnh, kỷ cương, an toàn trật tự, không tội phạm là mục tiêu lớn của Bộ Công an. Có thể số xử lý tăng lên nhưng số tội phạm lại giảm đi.

Trước ý kiến của đại biểu Huỳnh Điểu Sang về an toàn thông tin, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá, nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin ở Việt Nam vẫn ở mức rất cao. Đặc biệt là tại một số cơ quan Trung ương, cơ quan đầu mối về chính sách, những tập đoàn tài chính kinh tế lớn, thì các nhóm tin tặc thường xuyên sử dụng các dòng mã độc, nguy hiểm để tấn công, xâm nhập, chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật nhà nước. Hoạt động trao đổi, mua bán trái phép những thông tin, dữ liệu cá nhân trên cũng diễn ra công khai. Trên một số diễn đàn, các đối tượng thường xuyên trao đổi, chia sẻ về phương thức tấn công, những công cụ tấn công, để đánh cắp thông tin, dữ liệu của các cơ quan, tổ chức.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng nhận thấy, mức độ xử lý các các vụ việc vẫn còn rất thấp so với tình hình thực tế. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên chủ yếu là do an ninh mạng là một thách thức mang tính toàn cầu; công tác đảm bảo an ninh hệ thống mạng tại một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm triển khai đúng mức. Việc đầu tư cho hạng mục này cũng hết sức hạn chế, ý thức bảo đảm an ninh mạng của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chưa cao. Thực tế có một số cơ quan không quan tâm đến vấn đề an ninh mạng. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách trên một số lĩnh vực liên quan đến an ninh mạng chưa hoàn thiện.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng cho biết giải pháp trong thời gian tới là Bộ Công an sẽ khẩn trương tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo đảm an ninh mạng. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương khắc phục những sơ hở, thiếu sót, những lỗ hổng bảo mật, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện các quy định bảo đảm an ninh mạng; củng cố lực lượng chuyên trách, thường trực giám sát hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Chủ động phát hiện, ngăn chặn các sự cố, nguy cơ gây mất an ninh, an toàn và tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đến an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao.