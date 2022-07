Bộ Công an bác tin đồn thất thiệt về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn người đứng đầu tập đoàn lớn

Thông tin từ báo Tuổi trẻ cho hay, ngày 11/7, trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an - khẳng định những thông tin đăng tải trên mạng xã hội về một người đứng đầu doanh nghiệp lớn đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là thông tin không chính xác.

Theo ông Xô, những ngày gần đây, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin có cá nhân đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

"Bộ Công an khẳng định những thông tin do một số tài khoản mạng xã hội nêu trên là tin đồn thất thiệt, không chính xác. Hiện các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đang tiến hành xác minh, làm rõ người có hành vi tung tin đồn thất thiệt để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật", ông Xô thông tin.

Thông tin thêm về sự việc trên báo Người lao động, Bộ Công an đề nghị mọi người không tin, nghe theo, không lan truyền các thông tin thất thiệt mà hãy tiếp nhận thông tin chính thống từ cơ quan chức năng.

Trước đó, thông tin trên mạng xã hội rộ lên về việc một người đứng đầu tập đoàn lớn bị cấm xuất cảnh vì đang bị điều tra loan ra sau khi Bộ Công an bắt chủ tịch Tập đoàn FLC và Tân Hoàng Minh. Mới đây nhất, ngày hôm qua thông tin này tiếp tục rộ lên trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Bộ Công an bác tin đồn về một tỷ phú bị cấm xuất cảnh (Ảnh chụp màn hình)

Thời gian qua, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin về việc ông P.N.V. (chủ tịch một tập đoàn, một trong những tỷ phú của Việt Nam) và một số lãnh đạo doanh nghiệp khác bị cấm xuất cảnh.

Trước đó, mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin cho rằng cơ quan chức năng sẽ khởi tố các cá nhân có ảnh hưởng trên thị trường tài chính, chứng khoán tương tự vụ việc xảy ra tại Tân Hoàng Minh, FLC. Tin đồn còn cho rằng một số cá nhân, doanh nghiệp khác trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đã có vi phạm.

Theo tờ Zing, trung tướng Tô Ân Xô đánh giá những tin đồn nêu trên thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng. Điều đó có tác động xấu tới dư luận, tâm lý nhà đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán và gây thiệt hại về uy tín, kinh tế của cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Theo một số luật sư, các tổ chức, cá nhân đưa tin sai sự thật, tùy vào tính chất mức độ của hành vi và hậu quả gây ra thì người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.