BN1453 nhận kết quả 3 lần âm tính, BN1451 dương tính trở lại

Thông tin từ ông Nguyễn Thành Dũng - Giám đốc Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP.HCM) mới đây vừa cho biết BN1453 - nam thanh niên (T.S.K., 23 tuổi, cư trú tại quận 9, TP.HCM) đi từ Myanmar nhập cảnh trái phép cùng với nhóm BN1440, đã vừa nhận kết quả âm tính lần thứ 3 với SARS-CoV-2.

Kết quả này được chuyển tới BN1453 vào ngày 23/1, sau 3 tuần cách ly điều trị COVID-19. Hiện tại BN1453 đang tiếp tục được cách ly theo dõi trong 14 ngày tiếp theo, tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi theo quy định.

Trong khi đó, BN1451 (cư trú tại Chung cư Sư Vạn Hạnh, quận 5, TP.HCM) nhận kết quả dương tính trở lại trong 14 ngày tiếp tục cách ly sau khi đã hai lần liên tiếp âm tính.

BN1451 và BN1453 đã cùng những người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn lối mở rạng sáng hôm 24/12/2020. Trong nhóm 6 người thì có tới 4 người đã trở thành bệnh nhân COVID-19. Trong đó, hai người về TP.HCM gồm có BN1451 về chung cư Sư Vạn Hạnh (quận 5) và BN1453 về quận 9.

Phong toả một phần chung cư Sư Vạn Hạnh sau khi phát hiện BN1451

Liên quan đến 2 bệnh nhân này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (CDC TP.HCM) thông tin tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với cả hai bệnh nhân 1451 và 1453 đều âm tính 3 lần với SARS-CoV-2. Toàn bộ những người này được kết thúc cách ly tập trung và trở về nhà tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Hiện tại, tất cả các tỉnh có đường biên giới đều phát hiện số lượng lớn người nhập cảnh trái phép là lao động ở nước ngoài và những người trở về vì mong muốn được về quê đón Tết nguyên đán. Cơ quan chức năng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các trường hợp nhập cảnh trái phép, nếu phát hiện cần thông tin ngay đến chính quyền địa phương để được xử lý đúng quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người nhập cảnh cần tuân thủ đúng quy định cách ly để không mang nguy cơ lây nhiễm bệnh cho chính gia đình mình và cộng đồng. Đồng thời, tránh phải đối mặt với rắc rối, thậm chí liên quan trong các vụ án hình sự đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới và làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm COVID-19.

Cho đến hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã chính thức khởi tố bị can đối với BN1440 về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, ngay khi Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho hay, kết quả xét nghiệm của BN1440 lần đầu tiên đã âm tính sau 13 lần dương tính liên tiếp.

Ngày 1/1/2021, Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây đưa BN1440 và nhóm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị nhiễm COVID-19.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết về việc khởi tố vụ án hình sự làm lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 (Ảnh: Hải Linh)

Liên quan đến sai phạm trong quy định cách ly phòng, chống dịch COVID-19, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM cũng đã chính thức khởi tố bị can đối với tiếp viên hàng không làm lây lan dịch COVID-19, BN1342.

Những ngày cận Tết nguyên đán, người dân tất bật chuẩn bị đón xuân Tân Sửu, cũng là thời điểm cơ quan chức năng tăng cường mọi biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, CDC TP.HCM khuyến cáo người dân cần tăng cường thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế: "Khẩu trang - Khoảng cách - Không tụ tập - Khử khuẩn - Khai báo y tế".