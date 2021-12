Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh: Chuyển đổi số giúp bệnh nhân giảm thời gian chờ đợi, giảm chi phí

Chuyển đổi số là tất yếu để phục vụ người bệnh tốt nhất

Tại lễ trao Giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards” năm 2021 (VDA 2021) diễn ra vào chiều nay, ngày 9/12, mô hình bệnh viện (BV) Số của BV Sản Nhi Quảng Ninh đã lần thứ 2 liên tiếp giành Giải thưởng hạng mục Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc.

Ngay sau khi nhận Giải thưởng, trao đổi với PV VietTimes, ông Nguyễn Quốc Hùng – Giám đốc BV Sản Nhi Quảng Ninh – cho biết: “Khi biết tin nhận được Giải thưởng chuyển đổi số trong hạng mục Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc, tôi rất vui mừng vì đây là lần thứ 2 BV Sản Nhi Quảng Ninh vinh dự nhận được giải thưởng, được cả nước công nhận về việc chuyển đổi số xuất sắc trong BV. Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2021 đã nâng lên 1 tầm cao mới với số lượng đơn vị tham gia rộng khắp trên cả nước, được Chính phủ đặc biệt quan tâm”.

Ông Nguyễn Quốc Hùng – Giám đốc BV Sản Nhi Quảng Ninh (Ảnh - Minh Thuý)

Xác định chuyển đổi số là việc tất yếu phải thực hiện, BV Sản Nhi Quảng Ninh đã chuẩn bị tinh thần thực hiện chuyển đổi số sâu ngay tại BV. Cụ thể, sau khi khám, điều trị tại BV, bệnh nhân có thể lấy kết quả xét nghiệm, thanh toán viện phí,… qua cổng thông tin của BV, không phải trực tiếp đến BV.

Thời gian qua, BV Sản Nhi Quảng Ninh đã đẩy mạnh việc chuyển đổi số giúp bệnh nhân không phải chờ đợi khi đến khám, chữa bệnh tại BV; ứng dụng bệnh án điện tử, BV không “bệnh án giấy”; cải cách hành chính; triển khai hệ thống phần mềm quản lý tổng thể của BV; hội chẩn từ xa,…

Về mô hình BV Số, ông Hùng cho biết: “Khi triển khai mô hình BV số tại BV, người dân đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ mô hình này. Điển hình là việc giảm bớt thủ tục hành chính, giấy tờ, giảm thời gian chờ đợi; giảm thời gian đăng ký khám, chữa bệnh, tương tác với BV qua điện thoại hoặc cổng thông tin như đặt lịch khám bệnh trực tuyến, tra cứu bệnh sử, thanh toán viện phí trực tuyến; đảm bảo người dân được khám, chữa bệnh an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp”.

Không chỉ vậy, BV Số còn giúp lãnh đạo BV quản lý toàn bộ hoạt động của BV với các số liệu trực tuyến theo thời gian thực trong hồ sơ bệnh án điện tử của bệnh nhân.

Xây dựng bệnh viện thông minh (Ảnh - BVCC)

Chia sẻ về kế hoạch phát triển mô hình BV Số trong thời gian tới, Giám đốc BV Sản Nhi Quảng Ninh cho hay: “Sắp tới, BV sẽ cố gắng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào mô hình BV Số. Bởi hiện nay việc xác thực thông tin người bệnh khi đến BV khám, chữa bệnh còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Nếu không có AI thì không thể xác thực được toàn bộ thông tin của bệnh nhân. Thực tế đã xuất hiện nhiều trường hợp người bệnh mượn thẻ BHYT của người khác để trục lợi. Do đó, nếu AI được triển khai thì sẽ ngăn chặn được tình trạng này”.

BV Số - sự kết hợp toàn diện nhiều ứng dụng hiện đại

Theo tìm hiểu của PV VietTimes, mô hình BV Số tại BV Sản Nhi Quảng Ninh là sự kết hợp của nhiều ứng dụng hiện đại khác nhau, giúp BV chuyển đổi số mạnh mẽ, tạo điều kiện để bệnh nhân tiếp cận với các dịch vụ y tế hiện đại một cách nhanh nhất.

Theo đó, BV Số là sự kết hợp của ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể BV (gồm 35 phân hệ hoạt động theo quy trình xuyên suốt, chặt chẽ quá trình khám chữa bệnh từ tiếp nhận, khám bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú, viện phí, dược, cận lâm sàng, phẩu thuật thủ thuật, vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế, báo cáo tổng hợp, tài chính kế toán,…); ứng dụng phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS); bệnh án điện tử; ứng dụng thẻ khám bệnh thông minh (thẻ khách hàng tại BV); hệ thống đăng ký khám bệnh trực tuyến, thanh toán điện tử không dùng tiền mặt; ki ốt hỗ trợ người bệnh tra cứu thông tin khám, chữa bệnh; hệ thống điều phối hàng đợi người bệnh; ki ốt khảo sát ý kiến của người bệnh; ki ốt để người bệnh chấm điểm bác sĩ; ứng dụng chữ ký số trong bệnh án điện tử tại BV; hoá đơn điện tử tại BV; phần mềm quản lý văn bản điện tử tại BV; Telemedicine; ứng dụng bảng điều khiển; ứng dụng sinh trắc học vào bệnh án điện tử.

Ứng dụng thẻ khám bệnh thông minh (thẻ khách hàng) (Ảnh - BVCC)

Theo BV Sản Nhi Quảng Ninh, những ứng dụng công nghệ hiện đại được tích hợp trên điện thoại thông minh, điển hình là nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa sẽ giúp người dân sẽ không phải lo lắng xếp hàng dài ở BV để chờ khám bệnh mà ngay lập tức sẽ được các bác sĩ tư vấn sức khoẻ trực tuyến hướng tới mục tiêu mỗi người dân sẽ có 1 bác sĩ riêng.

Từ đó, người dân dễ dàng tiếp cận và trao đổi với các BV từ xa, dễ dàng chọn lựa chuyên khoa cần thiết, chọn bác sĩ, chọn giờ khám thuận lợi mà không phải đến BV ngồi chờ để đến lượt khám, có thể truy cập dễ dàng thông tin về tình hình sức khoẻ của mình, có thể trao đổi và được tư vấn từ xa với bác sĩ điều trị; tiết kiệm được thời gian và chi phí khám, chữa bệnh; giảm việc đi lại, giảm chi phí khi điều trị bệnh.

Thanh toán không dùng tiền mặt tại BV (Ảnh - BVCC)

Đặc biệt, người bệnh không phải lưu trữ tất cả loại giấy tờ bệnh án như: Kết quả chẩn đoán, kết quả xét nghiệm, siêu âm, hay danh mục thuốc. Bệnh nhân không phải lo lắng nếu làm mất kết quả xét nghiệm, siêu âm, đơn thuốc. Tất cả mọi thông tin về bệnh án của bệnh nhân sẽ được bảo mật tuyệt đối. Bệnh nhân có thể so sánh các chỉ số xét nghiệm, siêu âm hay kết quả khám sức khỏe tổng quát định kỳ của những lần thăm khám trước; nắm được thông tin, tình hình sức khỏe bản thân và gia đình qua giao dịch điện tử online với BV.

Bên cạnh những lợi ích mà người dân được hưởng, mô hình BV Số còn giúp các bác sĩ lưu trữ thông tin bệnh nhân một cách chi tiết, hệ thống, có thể đưa ra kết quả chẩn đoán và phương thức điều trị chính xác cũng như hạn chế việc chỉ định các xét nghiệm không cần thiết cho người bệnh.

Thông qua bệnh án điện tử, các bác sĩ có thể cùng đánh giá và thảo luận 1 trường hợp bệnh lý đặc biệt nào đó để có kết quả chẩn đoán chính xác, phục vụ cho công tác nghiên cứu tại các buổi giao ban và sinh hoạt khoa học định kỳ; tăng thu nhập nhờ hệ thống vận hành hiệu quả, phân công công việc hợp lý, ít sai sót nhờ giải pháp bác sĩ điện tử. Các bác sĩ còn có cơ hội được hội nhập, giao lưu, học hỏi, rút ngắn thời gian đào tạo, dễ dàng cập nhật kiến thức, kinh nghiệm của đồng nghiệp trên toàn thế giới.

Hệ thống đăng ký khám tự động và tra cứu thông tin (Ảnh - BVCC)

Đối với BV, mô hình BV Số là bước đi mới giúp BV khắc phục được tình trạng quản lý và lưu trữ hồ sơ bệnh nhân dưới dạng văn bản giấy và phim chụp, dẫn đến việc các dữ liệu chẩn đoán hình ảnh được lưu trữ rời rạc, dễ nhầm lẫn, thất lạc. Mặt khác, việc cho bệnh nhân lưu trữ phim chụp để tham khảo cho lần khám bệnh sau đã không đạt được hiệu quả như mong muốn vì phim không được bảo quản đúng tiêu chuẩn, dẫn đến mờ hoặc bị trầy xước.

Thời gian qua, ứng dụng chữ ký số trong mô hình BV Số đã giúp BV Sản Nhi Quảng Ninh tiết kiệm được chi phí giao dịch bằng văn bản giấy thông thường (giấy, mực in, chuyển phát...) trong toàn BV dự tính khoảng từ 300- 500 triệu đồng/năm, đồng thời, cung cấp dữ liệu hình ảnh phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo từ xa, thuận lợi cho công tác chẩn đoán, điều trị bệnh, tiết kiệm được thời gian, chi phí vừa mang lại hiệu quả khi hội chẩn trực tuyến giữa BV tuyến trên và BV tuyến dưới.

Ngoài ra, ứng dụng PACS còn giúp BV tiết kiệm chi phí khá lớn so với dùng bản in phim thông thường như trước đây (khoảng 2-3 tỉ mỗi năm); giảm ô nhiễm môi trường do không sử dụng phim và hóa chất. Việc lưu trữ và truyền hình ảnh PACS được áp dụng hỗ trợ điều trị giúp cho các bác sĩ có thể xem trực tiếp hình ảnh của bệnh nhân mình điều trị ở bất kỳ nơi nào, trong thời gian nhanh nhất. Người bệnh không phải mất thời gian chờ đợi, cất giữ những hình ảnh bệnh lý của mình để phục vụ cho những lần khám kế tiếp.