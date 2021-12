Bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Ngày 10-12, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với ông Trương Quốc Cường, thứ trưởng Bộ Y tế.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với ông Trương Quốc Cường thay thế biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đã được phê chuẩn trước đó, để phục vụ công tác truy tố và xét xử.

Lệnh bắt tạm giam được cơ quan tố tụng đưa ra sau hơn 1 tháng Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can đối với thứ trưởng Cường.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm sát điều tra vụ án: "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý dược - Bộ Y tế".

Trước đó, Cơ quan An ninh đã có kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án, ông Trương Quốc Cường bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường… bị đề nghị truy tố tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Vụ án buôn bán thuốc giả tại VN Pharma từng gây rúng động dư luận đã kéo dài hơn 7 năm, trải qua 2 giai đoạn điều tra. Ông Trương Quốc Cường đã bị khởi tố sau 2 lần Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trả hồ sơ yêu cầu Cơ quan an ninh điều tra bổ sung.

Theo kết luận điều tra, hành vi của ông Cường là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, còn thuộc cấp của ông có hành vi cố ý làm trái quy định, tiếp tay cho thuốc giả nhãn mác.

Cụ thể, hồ sơ xin cấp số đăng ký 2 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 không đảm bảo hồ sơ pháp lý nhưng thuộc cấp của ông Cường đã tự ý thẩm định lại hồ sơ, đề nghị cấp số đăng ký thuốc không đúng quy định. Từ đây, 2 loại thuốc được VN Pharma sử dụng số đăng ký để nhập khẩu.

Điều đáng nói, từ năm 2014, Cục Quản lý dược đã nhận được nhiều phản ảnh những loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada có nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng. Đơn vị này đã xác minh tại các công ty dược của Canada về Health 2000.

Trong khi chờ kết quả, cục cũng đề nghị Tổng cục Hải quan tạm ngừng nhập khẩu các sản phẩm của Health 2000, đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) phối hợp xác minh.

Khi đó ông Cường có một số chỉ đạo nhưng lại không kịp thời đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc. Hành vi này của ông Cường bị cơ quan điều tra cáo buộc gây hậu quả 4 trong 7 loại thuốc kháng sinh mang nhãn mác Health 2000 (tổng giá trị trên 3,7 tỉ đồng) tiếp tục được sử dụng trong điều trị.

Kết quả điều tra xác định ông Cường với vai trò là cục trưởng Cục Quản lý dược kiêm phó chủ tịch thường trực hội đồng xét duyệt cấp số đăng ký thuốc phải chịu trách nhiệm trước bộ trưởng và pháp luật về mọi hoạt động sai phạm.

Hành vi của ông Cường bị cơ quan tố tụng kết luận là chưa làm hết trách nhiệm với vai trò người đứng đầu, gây thiệt hại hơn 50,6 tỉ đồng.

Mới đây, giữa tháng 11 Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. Theo đó, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trương Quốc Cường. Cơ quan an ninh điều tra cũng cho rằng trong vụ án này còn có trách nhiệm của ông Cao Minh Quang, cựu thứ trưởng Bộ Y tế, chủ tịch hội đồng xét duyệt thuốc. Kết quả điều tra đến nay xác định ông Quang có trách nhiệm trong việc xét duyệt, quyết định cấp số đăng ký 2 loại thuốc dẫn đến hậu quả 2 loại thuốc này được VN Pharma sử dụng nhập khẩu thuốc giả vào Việt Nam. Ông Quang bị cơ quan điều tra xác định đã thiếu trách nhiệm khi xem biên bản thẩm định, xem xét lại hồ sơ khi biên bản thẩm định có dấu hiệu tẩy xóa, thay đổi ý kiến. Hồ sơ chưa đúng trình tự song ông vẫn đồng ý đưa ra họp và quyết định cấp số đăng ký cho 2 loại thuốc này. Ông Quang còn có trách nhiệm trong việc ban hành các quy trình, quy chế về thẩm định cấp số đăng ký thuốc giai đoạn 2005 - 2010 gây bất cập trong quá trình thẩm định, xét duyệt, cấp số đăng ký thuốc. Cơ quan an ninh điều tra, cho rằng hành vi sai phạm của ông Quang có dấu hiệu phạm vào tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài ra, ông Quang còn có dấu hiệu vi phạm quy định tại pháp lệnh lãnh sự năm 1990 và thông tư 01/1999 của Bộ Ngoại giao. Bộ Công an đã lấy lời khai những người có liên quan, đồng thời có văn bản đề nghị Bộ Y tế làm rõ nhưng đến nay chưa có kết quả. Khi có kết quả trả lời của Bộ Y tế, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an sẽ chuyển đến Viện KSND tối cao để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

(Theo tuoitre.vn)