Bác sĩ hội chẩn trực tuyến cứu người bệnh đang hấp hối vì vỡ ruột non

Không may bị tai nạn xe ô tô, anh N.X.H., 48 tuổi vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái trong tình trạng huyết động ổn, bụng chướng, đau nhiều ở vùng hạ sườn phải, có cảm ứng phúc mạc. Người bệnh được các bác sĩ cho làm các chỉ định cận lâm sàng chẩn đoán bệnh.

Dựa trên kết quả xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có tình trạng bạch cầu tăng, phim chụp cắt lớp vi tính cho thấy dịch khí tự do ổ bụng. Vì thế, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phúc mạc do vỡ tạng rỗng, nghi vỡ tá tràng.

Nhận thấy đây là một ca bệnh khó, các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã xin chỉ đạo từ các chuyên gia của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và tư vấn phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân H. (Ảnh - BVCC)

Thông qua hệ thống y tế từ xa Telemedicine, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và tư vấn phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân H. bị viêm phúc mạc do gặp tai nạn xe ô tô.

GS.TS. Trịnh Hồng Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trưởng khoa Ung bướu; TS.BS. Lê Việt Khánh - Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật cấp cứu Tiêu hóa; TS. Nguyễn Đình Minh - Phó Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh cùng các chuyên gia khác của Bệnh viện đã trực tiếp chỉ đạo phẫu thuật từ xa cho bệnh nhân H.

Video các bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chỉ đạo phẫu thuật từ xa cho bệnh nhân H. (Video - BVCC)

Sau khi nghe Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái báo cáo về biểu hiện lâm sàng và xem xét kĩ lưỡng phim chụp, xét nghiệm của người bệnh, các chuyên gia của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã chỉ đạo phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh kịp thời. Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị viêm phúc mạc do vỡ ruột non, trong ổ bụng có nhiều dịch đục và giả mạc. Đặc biệt, ruột non có một lỗ thủng cách góc treizt 80 cm.

Dưới sự tư vấn của GS.TS. Trịnh Hồng Sơn qua truyền hình trực tuyến, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã khâu vỡ ruột non, lau rửa, dẫn lưu ổ bụng cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Sau mổ, bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt, đau ít ở vết mổ, bụng chướng nhẹ, dẫn lưu ra ít dịch hồng, mạch và huyết áp đập ổn định, đang tiếp tục được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Bệnh nhân H. hồi phục sau ca mổ (Ảnh - BVCC)

Nhờ dự án bệnh viện vệ tinh của Bộ Y tế, với vai trò là Bệnh viện hạt nhân về ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu cho các bác sĩ ở các bệnh viện vệ tinh, đồng thời, tư vấn, hội chẩn từ xa cho nhiều bệnh viện vệ tinh qua hệ thống truyền hình trực tuyến Telemedicine, kết nối tại phòng mổ và phòng hội chẩn với các ca phẫu thuật khó, cứu sống nhiều người bệnh nguy kịch.

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hệ thống truyền hình trực tuyến Telemedicine được coi là giải pháp an toàn, nhanh chóng và mang lại hiệu quả cao, giúp người bệnh kịp thời được phẫu thuật mà không phải chuyển viện. Người bệnh được hội chẩn và tư vấn phẫu thuật bởi các chuyên gia hàng đầu. Với hệ thống Telemedicine dựa trên công nghệ hội nghị truyền hình tích hợp các thiết bị y tế chuyên dùng trong khám chữa bệnh từ xa, nhiều người bệnh nguy kịch ở vùng sâu, vùng xa đã được cứu sống kịp thời.