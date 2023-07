AI tạo sinh tái định hình ngành công nghiệp game trị giá 200 tỉ USD

Các nhà điều hành và chính trị gia trên khắp thế giới lo lắng về sự tàn phá mà Trí tuệ nhân tạo thế hệ tiếp theo sẽ gây ra cho các ngành từ tài chính đến chăm sóc sức khỏe. Đối với lĩnh vực trò chơi trị giá 200 tỉ USD, cuộc cách mạng đã bắt đầu.

Từ San Francisco đến Tokyo và Hồng Kông, rất nhiều công ty cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực giải trí kỹ thuật số đang cắt giảm chi phí, không ngừng áp dụng và phát triển các công cụ AI mới. Động thái này có thể gây ảnh hưởng đến công việc của hàng trăm nghìn người, nhưng lại tạo cơ hội cho các studio nhỏ phát triển, thúc đẩy sự sáng tạo và mang lại lợi ích cho các game thủ trên toàn thế giới.

Người đứng đầu một studio lớn của Nhật Bản đang chuẩn bị cho một tương lai mà một nửa số lập trình viên và nhà thiết kế của ông sẽ không còn cần thiết trong vòng 5 năm nữa. Tại Gala Sports, công ty được niêm yết ở Hồng Kông, các giám đốc điều hành đã thẳng tay hủy bỏ các dự án nghiên cứu không phải AI và đưa ra mức tiền thưởng lên tới 7.000 USD cho các ý tưởng AI mới lạ. Gala Sports lo lắng mình đang bị chậm chân hơn các đối thủ của mình trong cuộc chiến AI.

Giám đốc điều hành 36 tuổi của Gala Technology Holding Ltd. Jia Xiaodong chia sẻ với Bloomberg News: “Nếu không có các biện pháp quyết liệt chúng tôi sẽ bị loại bỏ khỏi thị trường này. Tác động của AI đối với ngành công nghiệp trò chơi trong ba đến bốn tháng qua có những ảnh hưởng mạnh mẽ tương tự những thay đổi trong ba mươi hoặc bốn mươi năm qua”.

Một hình ảnh do AI tạo ra phía dưới và phiên bản chỉnh sửa của con người. Nguồn: AI Works Inc

Ngành công nghiệp trò chơi điện tử là một trong những ngành đầu tiên cảm nhận được "sức nặng" của AI - công nghệ ảnh hưởng trực tiếp tới các công cụ điện toán mới. Trước khi OpenAI gây bão trên toàn thế giới với ChatGPT vào tháng 11.2022, OpenAI Five của công ty đã đánh bại đội tuyển vô địch thế giới bộ môn Dota 2 vào năm 2019.

Sự ra đời của AI mang đến cho ngành công nghiệp một cơ hội hiếm có để tái định hình những mô hình kinh doanh vốn đã lỗi thời. Trong những năm gần đây, chi phí sản xuất trò chơi đã tăng chóng mặt trong khi doanh thu không đổi, với các tựa game bom tấn gần đây như The Last of Us Part II và Horizon Forbidden West được cho là đã tiêu tốn của Sony Group Corp hơn 200 triệu USD mỗi bộ và đòi hỏi hàng trăm nhân viên làm việc trong nhiều năm. Theo nhà phân tích Kenji Fukuyama của UBS Securities, thời gian và chi phí đầu tư cho những dự án game có thể được cắt giảm một nửa nhờ AI.

Masaaki Fukuda, người đã góp phần phát triển PlayStation Network khi còn ở Sony, cho biết: “Không gì có thể đảo ngược, ngăn chặn hoặc làm chậm xu hướng AI hiện tại". Ông hiện là phó chủ tịch của công ty khởi nghiệp AI lớn nhất Nhật Bản, Preferred Networks Inc, Fukuda, 48 tuổi, nhận thấy làn sóng thay đổi trong cách thức tạo ra nội dung kỹ thuật số đang ngày một lớn mạnh.

Các hình minh họa nhân vật thường có giá lên tới 100.000 Yên (720 USD) mỗi bức, tuy nhiên với AI mức giá đó có thể chỉ còn 4.980 Yên (35 USD) cho mỗi hình ảnh. Fukuda cho biết, hiện tại vẫn cần các nghệ sĩ con người hoàn thành công việc của AI, nhưng công ty đang cải tiến công cụ này từng ngày để có thể giải quyết hầu hết các điểm chưa hoàn hảo trong vòng vài năm tới.

Theo cựu nhà sản xuất Touken Ranbu Yuta Hanazawa, các game di động từng tốn khoảng 40 triệu Yên để sản xuất cách nay 15 năm, hiện yêu cầu tối thiểu 500 triệu Yên vì chi phí đồ họa tốn kém.

“AI là công cụ thay đổi cuộc chơi mà tôi đã chờ đợi,” Hanazawa, 48 tuổi, nói. Bằng cách giải phóng các nhà phát triển khỏi gánh nặng sản xuất đồ họa hàng loạt, nó hứa hẹn sẽ hồi sinh toàn bộ ngành công nghiệp. “Các nhà xuất bản sẽ có thể chấp nhận nhiều rủi ro hơn, người sáng tạo có thể trở nên sáng tạo trở lại và kết quả là người dùng có thể chọn nhiều trò chơi đa dạng hơn đáng kể”.

AI cũng đang trở thành một công cụ nội bộ mạnh mẽ. Gala Sports đã sử dụng các dịch vụ AI có sẵn công khai — trình tạo hình ảnh Midjourney — để xây dựng bộ công cụ nội bộ nhằm hiển thị các mô hình 3D thực tế, giảm chi phí cho một nhiệm vụ mà trước đây phải mất hai tuần và lên tới 200.000 nhân dân tệ (28.000 USD) khi thuê ngoài. Giờ đây, với sự giúp sức của AI, công ty chỉ mất nửa ngày lao động để tạo ra sản phẩm tương tự. Được biết, Gala Sports có một nhóm chuyên xây dựng các công cụ khác để trợ giúp viết code, thiết kế và thậm chí cả dịch vụ khách hàng.

Nhược điểm của tất cả quá trình tự động hóa này là người lao động sẽ bị mất việc làm vì AI. Các giám đốc điều hành trong ngành từ chối phát biểu công khai về vấn đề này.

Nhà phân tích ngành game Serkan Toto cho biết AI có thể xóa sạch toàn bộ danh mục công việc trong quá trình sản xuất game như kiểm soát chất lượng, gỡ lỗi, hỗ trợ khách hàng hoặc dịch thuật.

Tương lai đó đã được thể hiện trong tháng này khi Morikatron Inc. có trụ sở tại Tokyo đã trình diễn một tựa game do AI tạo ra. Yukihito Morikawa, người sáng lập công ty cho biết: “Đây là một trò chơi không thể phát triển nếu không có sức mạnh của AI, bởi vì bạn cần một lượng nội dung mang tính nghệ thuật vô hạn”.

Tsubasa Himeno, một diễn viên lồng tiếng nổi tiếng trong nhiều trò chơi, cho biết công nghệ mới sẽ khiến những người trẻ tuổi bắt đầu kinh doanh gặp nhiều khó khăn hơn. Cô ấy nói: “AI là một mối đe dọa tiềm tàng".

Nhà sản xuất tựa game 428: Shibuya Scramble Yosuke Shiokawa nói rằng trong một hoặc hai thập kỷ tới, mọi người đều có thể tạo trò chơi của riêng mình. Đây là mối đe dọa đối với mô hình freemium, miễn phí chơi game nhưng cần bỏ tiền ra mua các tính năng bổ sung, như game Dota 2 và Fortnite.

“Sớm thôi, khả năng sáng tạo, chứ không phải ngân sách sẽ quyết định giá trị, chất lượng của trò chơi”, Shiokawa nhấn mạnh.

Theo Bloomberg