6 ngày nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần, hơn 2.000 người nhập viện cấp cứu vì đánh nhau

Nhiều người phải cấp cứu do pháo nổ

Theo báo cáo của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) về tình hình khám, chữa bệnh Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sau 6 ngày nghỉ Tết, tổng số ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông là 4.262 người, giảm 9,6% so với cùng ngày Tết Tân Sửu 2021.

Số ca tai nạn giao thông (TNGT) phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 1.555 người, giảm 6,9% so với cùng ngày Tết Tân Sửu 2021, chuyển tuyến trên điều trị 379 ca. Tổng số ca tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về là 21 ca, giảm 19 ca (48%) so với cùng ngày Tết Tân Sửu 2021.

Một vụ tai nạn giao thông (Ảnh - T.Thu)

Tính đến 7h sáng ngày mùng 5 Tết đã có 24.588 ca khám, cấp cứu liên quan đến TNGT, giảm 8,9% so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021. Số ca khám, cấp cứu liên quan đến TNGT chiếm 13,8% trong tổng số khám, cấp cứu chung. Trong đó 7.986 trường hợp phải nhập viện điều trị chiếm 32,5% trong tổng số khám, cấp cứu liên quan đến TNGT, giảm 20,6% so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021.

Đã có 1.556 trường hợp tử vong do TNGT, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, ít hơn 26 ca so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021.

Đáng chú ý, từ 7h sáng mùng 1 đến 7h sáng Mùng 2 Tết đã có 19 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, nhiều hơn 12 ca so với cùng ngày Tết Tân Sửu 2021. Ghi nhận 4 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác, không có tử vong do pháo nổ.

Sau 6 ngày nghỉ Tết đã có 316 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 29 ca so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021, không có ca tử vong. Có 34 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác, không có trường hợp tử vong.

Hơn 100 người tử vong vì đánh nhau

Ông Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) – cho hay: Trong 6 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 đã có 2.838 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, chiếm 2% trong tổng số ca cấp cứu của các bệnh viện, 1.245 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi, 195 người đã tử vong.

Tổng số ca cấp cứu do đánh nhau là 497 trường hợp, giảm -21,1% so với cùng ngày Tết Tân Sửu 2021, số ca nặng phải nhập viện điều trị, theo dõi là 204 ca, giảm 34,0% so với cùng ngày Tết Tân Sửu 2021), có 30 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên, không có ca tử vong.

Về tai nạn do sinh hoạt, lao động, trong dịp Tết đã có tổng cộng 12.364 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, chiếm 8,4% trong tổng số khám, cấp cứu bệnh viện, trong đó 527 trường hợp tử vong.

Ngoài ra, tổng số ca khám, cấp cứu rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn là 73 ca, giảm 48,6% so với cùng ngày Tết Tân Sửu 2021, trong đó 43 ca được xác định là ngộ độc/say rượu, bia giảm 59,8% so với cùng ngày Tết 2021. Ghi nhận 4 trường hợp khai do ngộ độc thức ăn tự chế biến, giảm 33,3% so với cùng ngày Tết năm ngoái, chưa phát hiện vụ ngộ độc thực phẩm. Trong dịp Tết đã có 486 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá, chiếm 0,3% trong tổng số khám, cấp cứu; có 47 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

So sánh trong 6 ngày nghỉ Tết, số ca khám cấp cứu liên quan đến TNGT giảm10,6%, số ca tử vong do TNGT giảm 90,5%. Số ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng 9,2%. Số ca khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ khác giảm 32,4%. Số ca cấp cứu tai nạn đánh nhau giảm 26,8%, số ca tai nạn do đánh nhau phải nhập viện giảm 46,2%.

Từ các số liệu trên, ông Khuê nhận định: Tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu cho người dân. TNGT giảm cả số ca đến khám, cấp cứu, số nhập viện và số ca tử vong, tai nạn đánh nhau giảm, tai nạn do pháo nổ tăng so với Tết Tân Sửu 2021.