500 cán bộ y tế, 10.000 mẫu xét nghiệm chuẩn bị cho công tác y tế của Đại hội Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII sẽ bắt đầu từ ngày mai, 25/1 đến hết ngày 2/2, nên trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, công tác y tế được đặt ở mức độ cao nhất so với các kỳ đại hội trước đây. Các phương án y tế được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trực tiếp đi kiểm tra công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII ở Văn phòng Trung ương Đảng và 4 địa điểm là nơi lưu trú, ăn nghỉ của các đại biểu tham dự Đại hội.

Tại các địa điểm này, Bộ trưởng đã kiểm tra công tác lấy mẫu xét lần 2 của các cán bộ, nhân viên... phục vụ Đại hội; kiểm tra việc đảm bảo công tác phòng chống dịch (đo thân nhiệt , khử khuẩn...) tại khu vực ra/vào; kiểm tra việc chuẩn bị y tế (thuốc, giường bệnh, trang thiết bị...) tại các phòng y tế, phòng cách ly đã được thiết lập để phục vụ đại biểu dự Đại hội; kiểm tra bếp ăn phục vụ đại biểu...

Riêng đối với các địa điểm lưu trú của đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu bộ phận y tế trực đo thân nhiệt phải thực hiện nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng và có bất kỳ tình huống gì phát sinh với đại biểu phải xử lý hoặc báo cáo xin ý kiến xử lý ngay tại chỗ.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long kiểm tra công tác phục vụ y tế và đảm bảo an toàn thực phẩm tại một địa điểm lưu trú của đại biểu. Ảnh: Trần Minh.

Đối với bộ phận được phân công đảm nhiệm về an toàn thực phẩm phải thường trực ở khu vực bếp ăn, kiểm tra giám sát việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến.

Cán bộ phụ trách về công tác y tế tại các địa điểm lưu trú cho biết công tác y tế đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, theo đúng hướng dẫn; Việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 những người liên quan đều đã được thực hiện, việc lấy mẫu tay bộ phận chế biến thực phẩm ở bếp ăn cũng đã được tiến hành theo quy định.

Qua kiểm tra thực tế, Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị được phân công nhiệm vụ đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội.

Theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội, Bộ Y tế đã tổ chức triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của các đại biểu, tổ phục vụ và các thành phần liên quan. Đến nay hơn 10.000 mẫu đã cho kết quả âm tính lần 1.

Đội ngũ nhân viên các khách sạn nơi đại biểu lưu trú đều đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần theo đúng hướng dẫn, từ bảo vệ, nhân viên bàn, buồng, lễ tân, lái xe. Có khách sạn đã lấy mẫu gần 800 người để xét nghiệm, tất cả đều âm tính. “Điều này nhằm đảm bảo an toàn mức độ cao nhất trong công tác phòng chống dịch COVID-19” - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay tất cả quy trình về cách ly được tuân thủ chặt chẽ (Ảnh: Thái Bình)

Tại các khách sạn lưu trú của đại biểu, theo yêu cầu của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội và các bệnh viện liên quan đã bố trí các phòng y tế, các cụm cách ly khi có đại biểu nghi ngờ mắc COVID-19, tiến hành các phương án thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cũng như chuẩn bị các phương án dự Đại hội trong tình huống có dịch.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế đã thiết lập 3 đơn nguyên y tế gồm các chuyên gia, giáo sư đầu ngành của các bệnh viện lớn đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Ở các khách sạn đều có phòng y tế (mỗi địa điểm có 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng, 1 xe cấp cứu túc trực 24/24h) với cơ số thuốc đầy đủ, đảm bảo chăm sóc sức khoẻ cho các đại biểu tham dự Đại hội tốt nhất. Bộ Y tế yêu cầu bộ phận y tế tại các địa điểm đại biểu lưu trú phải kịp thời cấp phát tất cả các loại thuốc theo yêu cầu của đại biểu.

Về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã làm việc với tất cả các nơi, chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm soát tất cả các khâu của thực phẩm từ nơi nuôi trồng, chế biến cho đến bếp ăn. Đội ngũ cán bộ làm công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Đại hội sẽ giám sát chặt tất cả các bếp ăn hàng ngày, chuẩn bị mọi phương án nếu xảy ra tình huống đột xuất.

Đích thân Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn kiểm tra chuẩn bị mọi phương án nếu xảy ra tình huống đột xuất (Ảnh: Trần Minh)

Với các tình huống y tế khác, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết Bộ Y tế đã phối hợp với Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các lực lượng chức năng để chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng.

Khoảng 500 cán bộ y tế được huy động phục vụ Đại hội, trong đó có gần 300 cán bộ túc trực tại các địa điểm diễn ra Đại hội và các nơi lưu trú. Các bệnh viện lớn tại Hà Nội cũng sẵn sàng công tác thu dung, điều trị.