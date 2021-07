22 chốt kiểm soát người ra vào Hà Nội để phòng COVID-19 ở đâu?

Hôm nay, ngày 14/7, TP. Hà Nội đã bắt đầu lập 22 chốt kiểm soát người, phương tiện để thực hiện công tác kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ, đường nhánh ra vào Thủ đô.

Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội – cho biết: Các chốt trực bao gồm các lực lượng: Công an, quân đội, thanh tra giao thông, y tế, dân phòng của các quận, huyện, thị xã. Công an TP. Hà Nội sẽ chia làm 4 ca trực và chịu trách nhiệm dựng lều, bạt và các phương tiện phục vụ như bàn ghế, nước uống tại các chốt trực.

Các chốt trực sẽ đề nghị người dân về Hà Nội phải kê khai y tế, đo thân nhiệt; các trường hợp nghi vấn, biển số tỉnh vùng dịch đề nghị quay lại hoặc phải có xét nghiệm âm tính.

Đáng chú ý, các chốt trực sẽ vừa kiểm tra vừa tuyên truyền cho người dân về công tác phòng, chống dịch COVID-19. “Đặc biệt vừa kết hợp test nhanh và kiểm tra giấy xác nhận xét nghiệm âm tính” - Đại tá Trần Ngọc Dương nói.

Chi tiết vị trí 22 chốt kiểm soát người ra vào TP. Hà Nội như sau:

Từ tỉnh Hà Nam về Hà Nội tuyến QL 1A, 1B:

Chốt 1: Ngã ba cầu Giẽ (Km 213 QL 1A) huyện Phú Xuyên

Chốt 2: Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Km 188), huyện Thanh Trì

Chốt 3: QL 21B – ngã 3 chợ Dầu, huyện Ứng Hòa

Từ tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang về Hà Nội theo tuyến QL 5, cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn:

Chốt 4: QL 5 (cây xăng Vĩnh An, số 1051 Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ), huyện Gia Lâm.

Chốt 5: Cầu Phù Đổng – cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, huyện Gia Lâm

Chốt 6: Đê Bát Tràng – gầm cầu vượt Thanh Trì, huyện Gia Lâm

Chốt 7: Gầm cầu Thanh Trì – lối đi Ecopark, quận Long Biên

Chốt 8: Nút giao QL 5B – Cổ Linh, quận Long Biên

Chốt 9: Đường Đặng Phúc Thông (trước cơ sở đăng ký xe số 3 – Phòng CSGT)

Chốt 10: Km 8 + 100 QL 18, lối xuống đường Võ Nguyên Giáp, huyện Sóc Sơn

Chốt 11: QL 18 – lối xuống đường Võ Văn Kiệt, huyện Sóc Sơn

Từ tỉnh Hòa Bình về Hà Nội:

Chốt 12: Km 422 + 057 đường Hồ Chí Minh thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ

Chốt 13: Chốt kiểm dịch huyện Chương Mỹ

Chốt 14: Đường Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam – cao tốc Hà Nội, Hòa Bình, huyện Thạch Thất

Từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội:

Chốt 15: Đầu cầu Đông Quan – đường 87A, huyện Ba Vì

Chốt 16: Đầu cầu Văn Lang – QL 32, huyện Ba Vì

Chốt 17: Đầu cầu Trung Hà – QL 32, huyện Ba Vì

Từ tỉnh Vĩnh Phúc về Hà Nội

Chốt 18: Đầu cầu Vĩnh Thịnh – QL 32, thị xã Sơn Tây

Chốt 19: Trạm soát vé BOT QL 2, huyện Sóc Sơn

Chốt 20: QL2 – đầu vào cao tốc Hà Nội – Lào Cai, huyện Sóc Sơn.

Chốt 21: Đường Trung tâm hành chính huyện Mê Linh nối QL 2 (đường 100)

Từ tỉnh Thái Nguyên về Hà Nội:

Chốt 22: QL 3- ngã ba Nỉ, huyện Sóc Sơn.

Thời gian làm việc tại các chốt: 24/24/7, chia làm 4 ca (mỗi ca 6 tiếng), dự kiến bắt đầu làm việc từ 6 giờ hôm nay.