Xem xét thu hồi, chấm dứt hoạt động các dự án của Bách Đạt An tại Quảng Nam

VietTimes – Công ty CP Bách Đạt An được giao 14 dự án, thì có 4 dự án bị thu hồi và 9 dự án dở dang. Bởi thế, tỉnh Quảng Nam sẽ xem xét việc thu hồi các dự án do Công ty này làm chủ đầu tư, vì không đủ năng lực tài chính để thực hiện.

Sau khi rà soát các dự án của Công ty CP Bách Đạt An trên địa bàn, Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị với UBND tỉnh Quảng Nam xem xét để chấm dứt hoạt động, thu hồi các dự án do công ty này làm chủ đầu tư, vì không đủ năng lực tài chính để tiếp tục thực hiện, khiến hàng loạt dự án chậm tiến độ.

Giao 14 dự án, chỉ có 1 dự án hoàn thành

Sau khi kiểm tra, rà soát các hồ sơ dự án, Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam xác định: Công ty CP Bách Đạt An được giao thực hiện 14 dự án, thì có 4 dự án bị thu hồi, chấm dứt hoạt động (gồm: khu đô thị Bách Đạt 3, khu đô thị Bách Đạt 4, khu Đô thị Bách Đạt 5, khu đô thị Bách Đạt 6), 9 dự án đang triển khai dở dang và chỉ có 1 dự án được hoàn thành (dự án Khu đô thị An Phú Quý).

Trong 9 dự án dở dang, có 5 dự án đã được giao đất một phần, triển khai thi công trên phần diện tích đất được giao, nhưng chưa được kiểm tra nghiệm thu hoàn thành. Đặc biệt, các dự án này đã được gia hạn rất nhiều lần, nhưng vẫn chậm tiến độ, nhất là chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Nghiêm trọng hơn, 4/9 dự án còn lại mặc dù chưa được giao đất, nhưng Công ty CP Bách Đạt An vẫn triển khai thi công, gồm: Dự án khu đô thị Bách Thành Vinh (quy mô 12,87 ha); dự án Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng (quy mô 10,68 ha); dự án Khu đô thị 7B mở rộng (quy mô 19,53 ha) và dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside (quy mô 18,26 ha).

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, các dự án này đã được UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng một phần nhưng chưa được UBND tỉnh giao đất, song chủ đầu tư đã triển khai đầu tư hạ tầng.

Riêng 3 dự án: Khu đô thị 7B mở rộng, khu đô thị Hera Complex Riverside, khu đô thị Bách Đạt - liên quan đến hợp đồng huy động vốn của Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản GAIA - Sở KH&ĐT Quảng Nam kết luận: “Hồ sơ pháp lý của các dự án này chưa đầy đủ, chưa có cơ sở hạ tầng, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước...

"Ngoài ra, các lô đất tại 3 dự án này đã được người mua chuyển nhượng nhiều lần trong thực tế, khi tiến độ của các dự án không như cam kết với người mua, đã gây ra khiếu nại, khiếu kiện, tập trung đông người tại cơ quan nhà nước, tạo điểm nóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.

Đề nghị thu hồi tất cả các dự án

Sau khi xem xét các nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng loạt dự án do Công ty CP Bách Đạt An thực hiện bị chậm tiến độ, Sở KH&ĐT kết luận: Với các dự án chưa ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, chủ đầu tư phải ký quỹ theo quy định. Đối với các dự án đã ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, nhưng hết tiến độ, Công ty CP Bách Đạt An đã đề nghị cấp có thẩm quyền gia hạn tiến độ và phải thực hiện ký quỹ theo Luật Đầu tư, nhưng công ty này lại không phối hợp để thực hiện nghĩa vụ ký quỹ và ký quỹ bổ sung theo quy định về đầu tư để thực hiện dự án. Công ty CP Bách Đạt An không đảm năng lực tài chính để tiếp tục triển khai các dự án”.

Một góc dự án An Cư 1 tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam) do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư để cỏ mọc hoang

Cũng theo Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, Công ty CP Bách Đạt An không phối hợp thực hiện các nghĩa vụ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. Cơ quan thuế đã đề nghị Sở KH&ĐT thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty CP Bách Đạt An, do đơn vị này nợ tiền thuế quá 90 ngày. Vì thế, Sở KH&ĐT không có cơ sở tham mưu cấp thẩm quyền gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

Với hàng loạt vi phạm của Công ty CP Bách Đạt An, Sở KH&ĐT Quảng Nam đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấm dứt hoạt động của các dự án do Công ty CP Bách Đạt An thực hiện.

Việc xử lý các vấn đề phát sinh sau khi chấm dứt hoạt động của các dự án do Công ty CP Bách Đạt An thực hiện cũng được đặt ra:

Với các dự án liên quan đến quyền lợi của nhiều người dân, là Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside và việc thực hiện bản án giữa Công ty CP Bách Đạt An và Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam, thì việc giải quyết tranh chấp sẽ thông qua khởi kiện dân sự.

Còn với các dự án đã được giao đất phần lớn và đã thực hiện đầu tư kết cấu hạ tầng dở dang trên phần diện tích được giao, Sở KH&ĐT Quảng Nam kiến nghị xác định khối lượng thực hiện, diện tích đã bồi thường, giải phóng mặt bằng và chuyển giao cho địa phương tiếp tục đầu tư theo hình thức đầu tư - công, đảm bảo kết nối hạ tầng khung trong khu vực.

Phần công việc đã thực hiện sẽ do các cơ quan có thẩm quyền xác định khối lượng, giá trị, để xác định lại nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư theo quy định.

Riêng đối với các dự án chưa được giao đất, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra xác định khối lượng và diện tích đã bồi thường giải phóng mặt bằng, lập thủ tục chủ trương đầu tư để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tiếp tục thực hiện. Nhà đầu tư trúng thầu dự án sẽ chuyển trả kinh phí theo khối lượng đã làm.