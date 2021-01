Vụ tử vong sau khi xông hơi ở huyện Nhà Bè, Công an điều tra vào cuộc

Liên quan đến vụ việc ông VH (65 tuổi) mới đây được biết đã tử vong sau khi xông hơi để trị bệnh tại phòng khám đông y Nguyễn Khoa (địa chỉ tại đường số 2, khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM), cơ quan chức năng đã vào cuộc và làm việc với hai bên.

Cụ thể, sáng ngày 4/1, cơ quan Công an xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã đến Phòng khám đông y Nguyễn Khoa để điều tra. Phía Công an cũng đã mời đại diện gia đình nạn nhân, chị Văn Thị Hồng Thúy (35 tuổi, ngụ tại quận Thủ Đức, TP.HCM) là người gửi đơn tố cáo tới cơ quan Công an cho rằng Phòng khám Nguyễn Khoa làm chết cha chị, là ông V.H. (65 tuổi) lên làm việc, yêu cầu hai bên cung cấp chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Theo đơn tố cáo và thông tin cung cấp từ chị Văn Thị Hồng Thúy, vào khoảng 10 giờ ngày 29/11/2020, ông H đến phòng khám đông y Nguyễn Khoa để khám và được đưa vào phòng xông hơi. Đến 11 giờ, phòng khám thông báo ông bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Nhà Bè, sau đó tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tình trạng bỏng nặng của ông H sau khi xông hơi tại phòng khám đông y (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Sau khi được cấp cứu và hồi sức tại đây, đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, gia đình được bác sĩ thông báo ông H bị giãn đồng tử, không còn khả năng cứu. Do đó, gia đình đưa ông về quê lo hậu sự.

Để điều tra vụ việc, phía cơ quan Công an cho biết việc thực nghiệm hiện trường sẽ sớm được tiến hành.

Chị Văn Thị Hồng Thúy, con gái ông H cho biết trong sáng cùng ngày 2/1 gia đình đã gửi đơn tố cáo đến Sở Y tế TP.HCM.

Chánh văn phòng Sở y tế TP.HCM, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai thông tin đang đợi Thanh tra Sở Y tế xác minh để có hướng xử lý phù hợp.