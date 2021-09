Vụ “Quận cầu cứu TP đòi đất để xây nhà cộng đồng cho dân ở Đà Nẵng” bây giờ ra sao?

Sáng ngày 16/9, ông Nguyễn Đức Việt – Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, đến nay, phía chủ đầu tư Khu đô thị Phú Mỹ An là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 579 vẫn chưa chưa bàn giao đất cho địa phương để xây dựng nhà cộng đồng cho dân và cũng không có động thái gì liên quan đến việc này.

“Hiện chúng tôi vẫn chờ ý kiến chỉ đạo của UBND TP và hướng dẫn các ngành chức năng liên quan đến vụ việc này. Cử tri thì mong chờ có nhà sinh hoạt cộng đồng, còn chủ đầu tư thì chưa có bất cứ động thái gì” – ông Việt nói.

Trước đó như VietTimes đã đưa tin, từ năm 2018, UBND Đà Nẵng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với Trung tâm văn hoá thể thao kết hợp với nhà sinh hoạt cộng đồng tại Khu dân cư Phú Mỹ An (trên diện tích là 7.810m2 tại khu đất tiếp giáp các đường Vùng Trung 6 – Vùng Trung 7 - Nguyễn Cửu Vân và Vũ Hữu Lợi), để phục vụ nhu cầu của nhân dân thuộc khu vực tổ 44, 45 và 46 phường Hoà Hải thuộc dự án Khu đô thị Phú Mỹ An (do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 579 làm chủ đầu tư), nhưng suốt nhiều năm nay chủ đầu tư không trả lại đất và bàn giao mặt bằng.

Sau nhiều lần thông tin qua lại, tổ chức họp và yêu cầu Công ty 579 bàn giao nhưng công ty này vẫn không chịu thực hiện, tháng 4/2021, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã có văn bản báo cáo, kiến nghị UBND TP Đà Nẵng chủ trì, làm việc với Công ty 579 và các sở ban ngành có liên quan giải quyết dứt điểm để sớm triển khai xây dựng, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.

Đến tháng 5/2021, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tiếp tục có văn bản gửi UBND quận Ngũ Hành Sơn và Công ty 579, yêu cầu Công ty 579 thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công trình và bàn giao khu đất 7.810m2 làm Trung tâm văn hóa cho UBND quận Ngũ Hành Sơn triển khai dự án theo quy định.

Văn bản báo cáo của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng về khu đất xây dựng Trung tâm văn hoá thể thao kết hợp với nhà sinh hoạt cộng đồng tại Khu dân cư Phú Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn)

Trên cơ sở văn bản của UBND TP Đà Nẵng, Sở Xây dựng, UBND quận Ngũ Hành Sơn có văn bản yêu cầu Công ty 579 phải phản hồi bằng văn bản về kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác san lấp mặt bằng và thời gian thực hiện bàn giao khu đất trên về UBND quận trước ngày 21/5 để quận xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho dân.

Tuy nhiên cho đến nay, chủ đầu tư vẫn chây ì, không bàn giao đất để UBND quận Ngũ Hành Sơn tiến hành triển khai xây dựng Trung tâm văn hoá thể thao kết hợp với nhà sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

VietTimes sẽ tiếp tục thông tin…