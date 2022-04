Vụ “bẻ kèo” hợp đồng BĐS ở Quảng Nam: Cưỡng chế thuế gần 30 tỷ đồng với Công ty CP Bách Đạt An

Ngày 7/4, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty CP Bách Đạt An.

Lý do cưỡng chế là do Công ty CP Bách Đạt An có tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp thuế (90 ngày) kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế là hơn 28,45 tỷ đồng và thời gian hiệu lực của quyết định cưỡng chế là 30 ngày (kể từ ngày 7/4/2022 đến ngày 6/5/2022).

Với quyết định này, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam yêu cầu ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (chi nhánh Đà Nẵng) có trách nhiệm trích tiền từ tải khoản của Công ty CP Bách Đạt An nộp về tài khoản của Kho bạc Nhà nước Điện Bàn. Trong trường hợp số tiền trong tài khoản của Công ty CP Bách Đạt An nhỏ hơn số tiền quyết định cưỡng chế thì ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (chi nhánh Đà Nẵng) vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của Công ty CP Bách Đạt An và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của Công ty CP Bách Đạt An trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Trước đó, ngày 7/12/2021, Cục Thuế Quảng Nam đã gửi thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính đến Công ty CP Bách Đạt An - chủ đầu tư dự án Khu đô thị Bách Đạt 1 (tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Đây là 1 trong 3 dự án liên quan đến vụ án tranh chấp hợp đồng môi giới bất động sản giữa Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (môi giới).

Theo thông báo, sau 30 ngày kể từ ngày có thông báo thuế, chủ đầu tư sẽ phải hoàn thành 50% nghĩa vụ tài chính và sau 60 ngày kể từ ngày ra thông báo, chủ đầu tư phải hoàn thành 100% nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Tuy nhiên đến nay, Công ty CP Bách Đạt An vẫn chây ỳ và không hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng thời hạn mà Luật Thuế quy định.

Được biết, khu đô thị Bách Đạt 1 có tổng diện tích 81.754m2, trong đó, có 2.947m2 đất công cộng, 40.407m2 đất ở, 1.200m2 đất tái định cư, 39.207m2 đất nhà ở liền kề, 32.458m2 đất hạ tầng kỹ thuật…

Căn cứ cơ cấu sử dụng đất, UBND tỉnh Quảng Nam xác định giá đất khai thác tính doanh thu cụ thể tại dự án khu đô thị Bách Đạt như sau: đất mặt đường 27,0m có giá là 6,476 triệu đồng/m2; đất mặt đường 27,0m tâm linh có giá 6,091 triệu đồng/m2; đất mặt đường 20,5m có giá là 5,703 triệu đồng/m2; đất mặt đường 20,5m tâm linh có giá là 5,35 triệu đồng/m2; đất mặt đường 17,5m có giá là 5,252 triệu đồng/m2; đất mặt đường 13,5m có giá là 4,989 triệu đồng/m2; đất mặt đường 11,5m có giá là 4,746 triệu đồng/m2. Riêng đối với các lô đất có vị trí 2 mặt tiền tại ngã ba đường và ngã tư đường sẽ nhân với hệ số 1,1 và 1,2.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng xác định giá trị khu đất hơn 125,955 tỉ đồng; đơn giá để tính thu tiền sử dụng đất là 3.212.615 đồng/m2.