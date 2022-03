Vụ án "bẻ kèo hợp đồng môi giới BĐS ở Quảng Nam": Khách hàng lại tập trung đòi quyền lợi

Ngày 5/3, hàng trăm khách hàng liên quan đến vụ án bẻ kèo hợp đồng môi giới BĐS ở Quảng Nam đã dựng lều bạt, căng băng rôn đòi quyền lợi ngay trung tâm thị xã Điện Bàn.

Khác với các lần trước, việc tập trung đòi quyền lợi xảy ra tại trụ sở chủ đầu tư và doanh nghiệp môi giới, thậm chí là trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, thì nay, hàng trăm người dựng lều, bạt cùng băng rôn, biểu ngữ ngay trung tâm Thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) để yêu cầu chính quyền vào cuộc, bảo vệ lợi ích.

Tại hiện trường, hàng chục chiếc lều dã chiến đã được các khách hàng này dựng trên vỉa hè tuyến đường dẫn đến Trung tâm hành chính Thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam). Cùng với đó, hàng chục chiếc băng rôn, biểu ngữ được họ căng lên.

Theo các khách hàng này, đây là việc chẳng đặng đừng, họ buộc phải hành động để yêu cầu chính quyền vào cuộc sau thái độ bất hợp tác, chây ì của chủ đầu tư trong việc hoàn thành nghĩa vị tài chính trong dự án Bách Đạt 1.

Đặc biệt, số khách hàng này mong muốn chính quyền địa phương có những động thái mạnh mẽ hơn trong việc buộc chủ đầu tư là Công ty CP Bách Đạt An sớm hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thi công hạ tầng và bàn giao đất, bàn giao sổ đỏ cho khách hàng.

Khách hàng căng băng rôn để gây áp lực với chính quyền, buộc chủ đầu tư là Công ty CP Bách Đạt An thực hiện nghĩa vụ tài chính và thi công hạ tầng, sớm ra sổ đỏ, giao đất

“Chúng tôi đã nộp tiền đến 95% rồi, đi đòi suốt 5 năm rồi mà giờ vẫn không trả sổ, giao đất cho chúng tôi. Nguyện vọng của chúng tôi là làm sao giao đất, giao sổ cho chúng tôi. Chính quyền phải yêu cầu Bách Đạt An giao đất, giao sổ cho chúng tôi. Nếu vẫn không giải quyết, chúng tôi sẽ kéo ra Trung ương gặp Tổng Bí thư, gặp Thủ tướng Chính phủ”- khách hàng tên Hiền nói

Trước diễn biến sự việc, chính quyền địa phương phải huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ và rào chắn để đảm bảo an ninh trật tự. Trong một số tình huống, đã có xô xát giữa người dân và một số người lạ mặt, buộc lực lượng công an phải dùng bình cứu hoả để giải tán đám đông.

Như VietTimes đã đưa tin, vụ án bẻ kèo hợp đồng môi giới bất động sản giữa Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam kéo dài suốt nhiều năm qua gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự cũng như hoạt động đầu tư tại địa phương khi hàng trăm khách hàng là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan liên tục có những hành động tập trung đông người đòi quyền lợi.

Lực lượng công an phải dùng bình chữa cháy để giải tán đám đông

Không những vậy, dù Toà án nhân dân các cấp đã tuyên án, buộc các bên hoàn thành nghĩa vụ, phối hợp với chính quyền địa phương sớm ra sổ và bàn giao đất cho người dân. Tuy nhiên gần 5 năm qua, sự việc vẫn chưa có lối thoát khiến hàng trăm khách hàng bức xúc.