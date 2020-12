VietTimes đoạt giải Nhì tại giải Báo chí tuyên truyền TP Đà Nẵng năm 2020

Chiều ngày 17/12, Ban Tuyên giáo Thành uỷ và Sở TT&TT TP Đà Nẵng tổ chức lễ Tổng kết và trao thưởng Giải báo chí tuyên truyền về TP Đà Nẵng năm 2020.

Qua gần 5 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 200 tác phẩm dự thi gồm nhiều thể loại thuộc 3 nhóm đề tài: nhóm đề tài tuyên truyền về Năm chủ đề 2020 của TP Đà Nẵng là Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư; nhóm đề tài tuyên truyền về Đề án Đà Nẵng - thành phố môi trường; nhóm đề tài tuyên truyền về chương trình Đà Nẵng - thành phố "4 an” (An ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội).

Trên cơ sở các tác phẩm gửi tham gia dự thi, Ban Giám khảo đã quyết định chọn 169 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo gồm: 123 tác phẩm nội dung tuyên truyền về chương trình Đà Nẵng - thành phố "4 an'”, 23 tác phẩm tuyên truyền về Đề án Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường và 23 tác phẩm tuyên truyền về Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Sau khi chấm chọn, Ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và hai giải khuyến khích cho các nhóm chủ đề. Trong đó, Tạp chí điện tử VietTimes được trao giải Nhì của nhóm đề tài tuyên truyền về chương trình Đà Nẵng - thành phố "4 an” cho loạt bài về chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế tại Đà Nẵng gồm: Bệnh viện thông minh, bệnh án điện tử ở Đà Năng bây giờ ra sao?, Đến khi nào người dân Đà Nẵng có bệnh án điện tử? và Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng giảm thời gian chờ bệnh đến 50% số lượt khám nhờ CNTT.

Bà NguyễnThị Phượng - Trưởng ban Giám khảo - cho biết: “Ban giám khảo cuộc thi năm nay gồm những người có kinh nghiệm trong công tác làm báo, quản lý nhà nước về báo chí. Về phía các tác giả, nhóm tác giả tham dự giải, đáng mừng là năm nay, ngoài các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, còn có nhiều tác phẩm của các tác giả đang thường trú ở ngoài thành phố. Điều đó cho thấy sự quan tâm đặc biệt của anh em báo chí đối với Giải báo chí tuyên truyền thường niên của TP Đà Nẵng”.