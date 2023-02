UBKT Tỉnh uỷ Quảng Nam: Công an vào cuộc nếu Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam không hợp tác

Sau hơn 5 năm, lần đầu tiên 2 bên chịu ngồi lại!

Ngày 13/2, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, đại diện các cơ quan tỉnh Quảng Nam gồm: Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Nam, UBKT Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thuế, cùng đại diện Công ty CP Bách Đạt An (gọi tắt là Công ty Bách Đạt An) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (gọi tắt là Công ty Hoàng Nhất Nam) đã họp để bàn giải pháp thực hiện các bản án, quyết định của Toà án đối với 3 dự án BĐS (dự án khu đô thị Hera Complex Riverside, khu đô thị 7B mở rộng và khu đô thị Bách Đạt 1) liên quan đến tranh chấp giữa 2 công ty này.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Hoàng Nhất Nam đề nghị các bên xem xét phương án quản lý, sử dụng đúng mục đích số tiền 156,394 tỉ đồng thu từ khách hàng (tại 3 hợp đồng phân phối tại 3 dự án khu đô thị Hera Complex Riverside, khu đô thị 7B mở rộng và khu đô thị Bách Đạt 1) mà đơn vị đang giữ, nhằm nhanh chóng thực hiện các thủ tục pháp lý đối với các dự án nói trên, để giao sổ, giao đất cho các khách hàng.

Ông Trương Văn Hào - Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam

Đồng thời, đại diện Công ty Hoàng Nhất Nam đề nghị các bên liên quan thực hiện nghiêm đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại thông báo số 06/TB-UBND ngày 12/1/2022. Trong đó, nếu Công ty Bách Đạt An không nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với 3 dự án nói trên thì ủy quyền để Công ty Hoàng Nhất Nam thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất còn lại đối với dự án Bách Đạt; chi phí giải phóng mặt bằng đối với dự án 7b mở rộng, dự án Hera Complex Riverside; các cơ quan ban ngành có các chế tài để Công ty Bách Đạt An thực hiện nghĩa vụ tài chính, hoặc phối hợp với Công ty Hoàng Nhất Nam để thực hiện.

“Sau những gì diễn ra trong suốt thời gian qua, chúng tôi quan ngại về năng lực thực hiện dự án của Công ty Bách Đạt An và đề nghị các cơ quan liên quan kiểm tra năng lực thực hiện dự án của Công ty này”- ông Trương Văn Hào, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Nhất Nam đề nghị.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Công ty Bách Đạt An cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án và xin gia hạn thêm 6 tháng (kể từ ngày 13/2) để hoàn thành hạ tầng, các nghĩa vụ tài chính, pháp lý đối với phần diện tích đã được giao tại dự án Bách Đạt 1, và tiếp tục thực hiện các hạng mục tiếp theo của 2 dự án còn lại.

Đối với việc nhận tiền, do số tiền lớn, nên công ty sẽ có văn bản báo cáo. Dự kiến trong tuần này, Công ty Bách Đạt An sẽ chuyển 2-5 tỉ đồng để thực hiện các công việc liên quan.

Cũng theo Công ty Bách Đạt An, do chủ trương UBND tỉnh thay đổi đã kéo theo hồ sơ của công ty gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Nhất là có 2 dự án nằm trong diện thanh tra của tỉnh nên việc triển khai gặp khó khăn.

Đặc biệt, tại cuộc họp, đại diện Công ty Bách Đạt An đã đề nghị sẽ gặp gỡ với Công ty Hoàng Nhất Nam để bàn bạc, đưa ra phương án phối hợp thực hiện các dự án.

“Công ty đề nghị 2 bên sẽ gặp gỡ trong tuần này” - ông Lê Văn Khánh, đại diện theo uỷ quyền của Công ty Bách Đạt An - cho biết.

Công an vào cuộc, nếu 2 bên không hợp tác

Trước ý kiến của 2 doanh nghiệp, đại diện UBKT Tỉnh uỷ Quảng Nam cho rằng, vụ việc đã kéo dài nhiều năm và có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, đề nghị Công ty Bách Đạt An và Công ty Hoàng Nhất Nam thực hiện các dự án theo Thông báo 06/TB-UBND ngày 12/1/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

“Các bên có thống nhất thực hiện Thông báo 06/ của UBND tỉnh hay không? Nếu thống nhất thì thực hiện còn không thì đề nghị cơ quan Công an củng cố hồ sơ xử lý theo quy định và báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy để có chỉ đạo giải quyết” - ông Trần Minh Thái, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Quảng Nam ý kiến.

Đồng quan điểm với đại diện UBKT Tỉnh uỷ, đại diện VKSND Quảng Nam đề nghị 2 doanh nghiệp cần thỏa thuận trong thời gian sớm nhất để đưa ra phương án thống nhất giải quyết và thực hiện kịp tiến độ theo kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam.

Khách hàng căng băng rôn đòi đất gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương

Đại diện Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết đã nhiều lần nhắc nhở, hướng dẫn nhưng Công ty Bách Đạt An vẫn không thực hiện. Chính vì vậy, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đề nghị các bên phối hợp cùng nhau xử lý để giải quyết vụ việc nhanh hơn, đồng thời đề nghị Công ty Bách Đạt An thực hiện các nghĩa vụ về thi hành án và thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam.

Riêng về việc giám sát số tiền theo yêu cầu của Công ty Hoàng Nhất Nam, Cục THADS tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục THADS để thực hiện. Trong thời gian Tổng cục THADS có ý kiến hướng dẫn đề nghị Công ty Hoàng Nhất Nam quản lý, sử dụng số tiền đúng mục đích, nếu sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cung cấp thêm các thông tin về lãi suất để các cơ quan ban ngành biết.