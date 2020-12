Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Pompeo phát ngôn trái chiều về quốc gia đứng sau vụ hack

Hôm qua (20/12), Tổng thống Donald Trump đã viết trên Twitter rằng Trung Quốc có thể đứng sau một cuộc tấn công mạng ảnh hưởng đến nhiều cơ quan chính phủ và công ty của Mỹ, bất chấp lời cáo buộc của Ngoại trưởng Mike Pompeo vài giờ trước đó rằng Nga có khả năng đứng sau vụ tấn công.

Khẳng định này càng làm tăng thêm sự rắc rối cho một tình huống vốn đã phức tạp, khi các nhân viên an ninh mạng đang cố gắng tìm ra thủ phạm của vụ hack được thực hiện cách đây gần 1 tuần. Vào thời điểm đó, Reuters trích dẫn từ những nguồn tin quen thuộc nói rằng những kẻ tấn công có liên kết với chính phủ Nga.

Một quan chức Mỹ xác nhận với NBC News hôm thứ Bảy rằng các quan chức Nhà Trắng dự định đưa ra một tuyên bố vào thứ Sáu rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công mạng, nhưng đã được thông báo hủy tuyên bố. Hãng tin AP cũng đã đưa tin về các kế hoạch của Nhà Trắng vào thứ Bảy. Hai quan chức nói với NBC News rằng các dòng tweet của Trump đã khiến Nhà Trắng bối rối.

“Tại thời điểm này, Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) đang tập trung vào việc điều tra các tình huống xung quanh vụ việc này và làm việc với các đối tác liên ngành của chúng tôi để giảm thiểu tình hình”, người phát ngôn của NSC cho biết. “Sẽ có một phản ứng thích hợp đối với những tác nhân đứng sau hành vi hack này”.

Nga là một chủ đề nhạy cảm đối với Tổng thống Trump. Một cuộc điều tra do công tố viên Robert Mueller thực hiện đã đưa ra cáo buộc rằng chính phủ Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 khiến ông Trump trở thành Tổng thống. Năm 2019, Trump nói rằng ông chưa bao giờ làm việc cho Nga sau khi The New York Times đưa tin Cục Điều tra Liên bang đã bắt đầu xem xét liệu ông Trump có bị Điện Kremlin gây ảnh hưởng hay không.

Bộ Năng lượng Mỹ xác nhận hôm thứ Sáu (18/12) rằng có một cuộc tấn công vào hệ thống mạng lưới của họ. Cuối tuần trước, Bộ Thương mại cũng cho biết đã có một vụ hack xảy ra, còn NBC News đưa tin rằng Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết họ đang điều tra một vụ tấn công có thể đã xảy ra tại Bộ Ngân khố.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio, một đảng viên Cộng hòa đại diện cho Florida, cho biết trong một tweet hôm thứ Bảy rằng “ngày càng rõ ràng tình báo Nga đã tiến hành vụ xâm nhập mạng nghiêm trọng nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ”.

Một số công ty công nghệ cũng được cho là nạn nhân của vụ tấn công. Cổ phiếu của nhà sản xuất phần mềm quản lý SolarWinds đã giảm gần 40% trong tuần qua. Cisco, Microsoft và VMware cũng bị ảnh hưởng.

Theo CNBC