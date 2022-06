Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Tham dự buổi làm việc còn có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong; Thượng tướng Võ Minh Lương- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, vào tháng 12/2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến hết sức phức tạp, Thường trực Chính phủ đã làm việc trực tuyến với lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, đến nay, tình hình dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát, tuy nhiên không được chủ quan, lơ là; cùng với tình hình thế giới có nhiều biến động, giá cả nguyên liệu đầu vào, lạm phát tại nhiều nước tăng cao… tác động mạnh tới tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam. Dự báo, tình hình có thể còn có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự đoán.

Buổi làm việc hôm nay nhằm đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; việc triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quốc hội về TP Đà Nẵng, kết luận của Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc cuối năm 2021 với lãnh đạo Đà Nẵng; việc thực hiện chiến lược 10 năm và kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, thảo luận các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Trước những khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sự bất ổn kinh tế, chính trị trên thế giới đang tác động trực tiếp đến các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; những vướng mắc, khó khăn kéo dài, chưa được tháo gỡ trong quá trình thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án liên quan đến đất đai trên địa bàn thành phố; tâm lý e ngại, lúng túng trong việc triển khai các thủ tục quy hoạch, đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng báo cáo tại buổi làm việc (ảnh danang.gov.vn)

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy bám sát chỉ đạo của Trung ương, đã ban hành nhiều chủ trương, biện pháp kịp thời để định hướng thông tin dư luận, ổn định tình hình; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị thành phố quan tâm, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 09-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, với Chủ đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, đặc biệt là quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 02/TB-VPCP ngày 4/1/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Với quyết tâm đó, tình hình các mặt công tác của Đảng bộ TP đã có nhiều chuyển biến khả quan và đạt được kết quả tương đối toàn diện.

Triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 02/TB-VPCP ngày 4/1/2022 của Văn phòng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND TP bám sát nội dung tại Thông báo số 02/TB-VPCP, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

Theo đó, kế hoạch đã xác định cụ thể nội dung các nhiệm vụ, thời hạn, tiến độ, trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan trong việc triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Qua hơn 5 tháng triển khai thực hiện Thông báo số 02/TB-VPCP, thành phố đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương có liên quan để triển khai thực hiện 19 nội dung theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đã hoàn thành 2 nhiệm vụ, 17 nhiệm vụ đang tích cực triển khai.

Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song tình hình kinh tế - xã hội của TP có nhiều khởi sắc, bứt phá từ cuối quý I/2022, nhất là hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, vững chắc sau khi Thủ tướng Chính phủ có chủ trương mở cửa các hoạt động du lịch từ giữa tháng 3/2022.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt kết quả tốt. Cụ thể, tăng trưởng GRDP quý II/2022 tăng 12,37%, bình quân 6 tháng đầu năm tăng 7,23% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 13.356 tỷ đồng, đạt gần 70% dự toán và tăng 18% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng hơn 20%, đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu phần mềm 6 tháng ước đạt 55 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ 2021…

Quang cảnh buổi làm việc (ảnh danang.gov.vn)

Việc tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị đạt được một số kết quả bước đầu. Công tác cải cách hành chính, xây dựng TP thông minh đạt nhiều kết quả tích cực; tiến độ các công trình động lực, trọng điểm được đẩy nhanh. Các chương trình an sinh xã hội được duy trì thực hiện tốt, nhất là tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp, nổi cộm.

Tuy nhiên, kinh tế TP phục hồi nhưng chưa đồng đều và gặp nhiều thách thức, một số lĩnh vực, ngành nghề, doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng do tác động của đại dịch và tình hình thế giới; kết quả giải ngân vốn đầu tư công không đạt so với kế hoạch; cơ cấu kinh tế TP đã bộc lộ những điểm chưa phù hợp; khu vực dịch vụ, du lịch chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong quy mô nền kinh tế (hơn 65%); tăng trưởng đóng góp của ngành công nghiệp còn thấp dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện các mục tiêu mà thành phố đã đề ra;...

(theo danang.gov.vn)